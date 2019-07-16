Шойгу рассказал об интересных подробностях АрМИ-2019

Сергей Шойгу – глава Минобороны РФ в ходе селекторного совещания – рассказал об интересных подробностях очередных Армейских международных игр (АрМИ-2019), которые пройдут 2 по 17 августа на 25 полигонах 10 стран мира. По словам руководителя военного ведомства России, пятые по счёту игры станут самыми масштабными в своей истории – в них примут участие более 200 команд из 36 стран, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что увеличилось и количество государств, выразивших готовность принимать игры на своей территории, именно поэтому они пройдут сразу в 10 странах на 25-ти полигонах, что, как отметил министр, также является рекордом.

«Уверен, что Армейские международные игры-2019 не только помогут в совершенствовании боевой подготовки, но и станут очередным шагом к укреплению дружбы между военнослужащими разных государств мира», – резюмировал Шойгу.