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Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение малазийского Boeing

Москва, 16.07.2019

Совет ЕС призвал Москву признать ответственность за крушение малазийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. Как говорится в декларации, которую принял Совет Евросоюза, Россия должна начать полномасштабное сотрудничество с международной следственной группой в рамках ведущегося расследования трагедии, передаёт РИА Новости.

В тексте документа также подчеркивается, что ЕС прикладывает все усилия, чтобы установить правду и наказать виновных, а также отмечается, что объединение приветствует возбуждение Нидерландами уголовных дел против четырех подозреваемых.

Напомним, 19 июня 2019 года объединённая международная следственная группа назвала имена четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению малазийского Boeing 777, разбившегося 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Это Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Всем им будут предъявлены обвинения в убийстве. Суд над подозреваемыми состоится 9 марта 2020 года. Предположительно, в ходе судебного процесса следователи назовут больше имён подозреваемых. Однако их число пока не уточняется.

Позже глава МИД Малайзии Датук Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур считает международное расследование причин катастрофы МН17 незавершённым. По его словам, власти страны не увидели убедительных доказательств вины подозреваемых.

В свою очередь в российском внешнеполитическом ведомстве обвинения выдвинутые объединённой международной следственной группой «абсолютно голословными» и подчеркнули, что не было предоставлено ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

Наша справка

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В момент катастрофы на борту воздушного судна находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса. Те в сою очередь заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить пассажирский самолёт на такой высоте.

28 сентября 2016 года Объединённая следственная группа представила часть предварительных результатов своего расследования, заявив, что ЗРК «Бук», при помощи которого был сбит лайнер, якобы был доставлен на Украину с территории России, а после запуска ракеты, уничтожившей лайнер, он был возвращён обратно в РФ.

24 мая 2018 года Объединённая следственная группа представила второй доклад, согласно которому «Бук» якобы принадлежал курской 53-й бригаде ПВО вооружённых сил РФ. В Минобороны РФ, а также другие официальные лица нашей страны подвергли сомнению достоверность всех выводов расследования.

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