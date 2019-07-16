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Сразу семь российских спортсменов дисквалифицировали за допинг

Москва, 16.07.2019

Сразу семь спортсменов из РФ дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте Российского антидопингового агентство (РУСАДА), речь идёт о волейболисте Павле Морозе – дисквалифицирован на 18 месяцев (наказание вступило в силу с 12 ноября 2018 года); лыжнике Сергее Корсакове – на 4 года (с 4 сентября 2018-го);  баскетболисте Павле Метелевом – на 3 месяца (с 18 марта 2019 года); штангистах Анастасии Немцевой – на 4 года (с 12 октября 2018 года), Сармате Хасцаеве – на 18 месяцев (с 4 октября 2018 года) и Олеге Агейчик – на 4 года (с 26 декабря 2018 года), а также о велосипедистке Татьяне Паниной – на 6 месяцев (с 17 мая 2018 года).

Ранее сообщалось, что 2 июля 2019 года на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) появилась информация, что почти 300 спортсменов из России подозреваются в нарушении антидопинговых правил. При этом данные 43 спортсменов (со 150 образцами проб) пересмотрены и сбор доказательств по ним составлен. Все эти доказательства уже переданы в национальные федерации, которые в свою очередь, начали составлять по ним дела об антидопинговых нарушениях. 

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