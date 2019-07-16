Сразу семь российских спортсменов дисквалифицировали за допинг

Сразу семь спортсменов из РФ дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте Российского антидопингового агентство (РУСАДА), речь идёт о волейболисте Павле Морозе – дисквалифицирован на 18 месяцев (наказание вступило в силу с 12 ноября 2018 года); лыжнике Сергее Корсакове – на 4 года (с 4 сентября 2018-го); баскетболисте Павле Метелевом – на 3 месяца (с 18 марта 2019 года); штангистах Анастасии Немцевой – на 4 года (с 12 октября 2018 года), Сармате Хасцаеве – на 18 месяцев (с 4 октября 2018 года) и Олеге Агейчик – на 4 года (с 26 декабря 2018 года), а также о велосипедистке Татьяне Паниной – на 6 месяцев (с 17 мая 2018 года).

Ранее сообщалось, что 2 июля 2019 года на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) появилась информация, что почти 300 спортсменов из России подозреваются в нарушении антидопинговых правил. При этом данные 43 спортсменов (со 150 образцами проб) пересмотрены и сбор доказательств по ним составлен. Все эти доказательства уже переданы в национальные федерации, которые в свою очередь, начали составлять по ним дела об антидопинговых нарушениях.