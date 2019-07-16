США нашли «уязвимую» сторону российского С-400

Как полагает американская аналитическая организация Stratfor, российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» может быть уязвим перед массированной атакой противника, поскольку слаженная работа «Триумфа» поддерживается другими системами противовоздушной обороны, говориться в отчете организации. Однако, по данным Stratfor, в ряде регионов Ближнего Востока развернуты только батареи С-400, а не батальоны.

Организация обращает внимание на тот факт, что российский «Триумф» имеет «ограниченное противодействие низколетящим крылатым ракетам в условиях горного рельефа».

Также в организации заявляют, что все свои возможности «Триумф» способен показать только под управлением компетентных и оснащенных соответствующей техникой военных операторов.

Ранее сообщалось, что в Турцию начались поставки российского ЗРК «Триумф». К настоящему моменту поставлены некоторые составляющие вооружения.