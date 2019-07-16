Цифровизация бизнес-процессов – шанс для малых и средних предприятий

Цифровизация — история про большие компании, а малому бизнесу о цифре лучше не мечтать. Создатели приложения UDS объясняют, почему это не так.

В России работает порядка 6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, большая часть из них — микропредприятия. Все эти компании существуют в условиях жёсткой конкуренции, бой идёт за каждого клиента. При этом бюджета на нововведения для дополнительного привлечения покупателей либо нет вовсе, либо он минимален. Казалось бы, только с онлайн-кассами разобрались, о каких экспериментах может идти речь?

Цифровизация бизнес-процессов может стать решающим конкурентным преимуществом для малого и среднего бизнеса. В этом уверены создатели приложения UDS. Они рассказали, почему пользу обновления бизнеса понимают многие, но мало кто реализует их на практике.

Малый бизнес застыл в шаге от инноваций

Вот, что настораживает — 71% малых предпринимателей считают, что цифровизация бизнес-процессов даст преимущества компании. Однако средний Индекс цифровизации малых предприятий — 34 п.п. (о нём подробнее поговорим в следующем блоке). Получается, бизнес сознательно не идёт на увеличение прибыли? На наш взгляд, у этого противоречия более глубокие корни: руководители не знают, как внедрить инновации и неверно трактуют цифровизацию.

Представим ситуацию. В новом жилом комплексе открылось две парикмахерские. В первой используют CRM, придумали выгодную систему лояльности и настроили контекстную рекламу для ближайших кварталов. Во второй ничего такого нет, да и зачем — пока у людей растут волосы, клиенты будут. С большой вероятностью можно сказать, что та, которая не использует CRM, закроется. Её руководство не понимает, кто их клиент, они не поддерживают постоянной связи, нет базы данных. Соответственно, такой бизнес работает вслепую.

Первая парикмахерская внедрила малую часть элементов цифровизации, но этого оказалось достаточно, чтобы обогнать конкурента. Интересно, что шесть из десяти малых предприятий России используют интернет для продвижения. Остальные вынуждены действовать практически наощупь. Мы в этом уверены, ведь только интернет позволяет проследить KPI каждого рекламного сообщения.

Минимально приемлемый уровень цифровизации — ведение бизнеса в интернет пространстве. Следующая ступень — организация всего бизнеса на основе данных.

Цифровизация бизнес-процессов даёт возможность быстрого принятия решений, данные о клиентах помогают предоставить им персонализированное предложение. Это и есть цифровизация в реалиях малого и среднего бизнеса. Остальное — от лукавого.

Цифровизация бизнес-процессов в России

Если на крупных предприятиях используются сквозные технологии, искусственный интеллект, робототехника и сенсорика, то малый и средний бизнес только начинают присматриваться к инструментам цифровизации. Обратимся к исследованию Банка «Открытие» и Аналитического центра НАФИ, посвящённому готовности российских малых предприятий к цифровизации.

Главный показатель исследования – Индекс цифровизации бизнеса, он же Business Digitalization Index (далее — BDI). В России среди малых предприятий средний BDI — 34 процентных пункта (далее — п.п.) из 100 возможных.

BDI высчитывается из пяти показателей. Посмотрим, какие результаты показал малый бизнес по каждому из них.

43 п.п. – каналы передачи и хранения информации;

39 п.п. – интеграция цифровых технологий (CRM, ЭДО);

38 п.п. – использование интернета в продажах;

33 п.п. – информационная безопасность;

15 п.п. – цифровое обучение.

Чтобы опередить конкурентов в цифровизации, достаточно использовать электронный документооборот, CRM, интернет-рекламу и бесплатный антивирус.

Знать, чего хотят клиенты

Вспомним кейс одного из наших партнёров — магазина одежды «Микс мода». Это небольшой бизнес в подмосковном городе Пушкино. На одной улице с «Микс модой» работало около 15 конкурентов, а через дорогу вообще расположился ТРЦ. Другие магазины закрывались, а «Микс мода» нарастила клиентскую базу и переехала в новое помещение. Секретной формулы успеха нет — просто управляющий оцифровал клиентскую базу и поощрял каждого покупателя индивидуально.

Цифровизация бизнес-процессов показала, чего клиенты хотят на самом деле, когда чаще покупают и почему советуют магазин знакомым. Новые товары в «Микс моде» теперь тестируют через обратную связь. Так, в магазин ради эксперимента завезли партию игрушек. Одну из них приобрёл постоянный клиент. Позже он написал управляющему, что было бы здорово привезти ещё. Игрушки понравились ребёнку, знакомые тоже захотели их купить.

Примеров, подобных «Микс моде», можно привести множество. Грамотный маркетинг в синергии с цифровыми технологиями позволяет трансформировать информационные сети в эффективные каналы продаж. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на популярный сегодня формат микропредприятий — мини-пекарни.

С одной стороны, открывать хлебные лавки сродни финансовому самоубийству. Дешёвые хлеб и выпечка продаются в «Магните», «Пятёрочке» и других продовольственных магазинах. Однако пекарни открываются повсеместно. В Москве и Петербурге каждый год их открывается на 35-40% больше, чем в предыдущем.

Маленький формат магазина позволяет увеличить уровень обслуживания. Владельцы пекарен часто сами стоят за прилавком. Они запоминают покупателей, а их предпочтения фиксируют во внутренней CRM. Поэтому постоянным покупателям могут посоветовать новинку, узнать, как у него дела и так далее. Это воспринимается как забота, а не банальная попытка продать побольше. Так малый формат предприятия становится преимуществом.

Анализ данных покупателей поможет сформировать для них лучшее предложение, что переведёт коммуникацию с потребителем в более доверительную плоскость. Собрать информацию поможет цифровизация бизнес-процессов.

Начните сейчас, чтобы обогнать конкурентов

По части цифровизации российским малым и средним предприятиям повезло. В нашей стране относительно «низкая база», при этом есть протестированные технологии для перехода в «цифру». Агентство McKinsey даже включило Россию в пятёрку стран с лучшими темпами развития цифровизации.

Если на международном уровне признаётся наш потенциал к цифровизации, то почему её темпы среди малого и среднего бизнеса оставляют желать лучшего? Вернёмся к тезису из начала статьи. 71% опрошенных признали важность цифровизации бизнесс-процессов. Рассмотрим причины, не дающие этим компаниям сделать качественный рывок.

В каждой пятой компании руководство показывает незаинтересованность в цифровизации, а у 23% опрошенных есть бюджетные ограничения. Последний довод кажется несколько надуманным, ведь на рынке хватает бесплатных CRM и антивирусов, создание страницы в социальных сетях тоже не требует денег. Вложения требуют продвижения в интернете, но на это направление можно перенаправить средства, которые уходили на условные листовки.

Главное препятствие — низкий уровень информированности о возможностях цифровых технологий. 27% опрошенных признались, что это мешает им больше всего. А сколько бизнесменов умолчало об этом?

Цифровизация бизнес-процессов начинается в головах. Поиск инструментов через «Яндекс» займёт пару минут, но откроет возможности для экономии и выхода на новые каналы для получения прибыли.

Помните: средний Индекс цифровизации малых предприятий — 34 п.п. Чтобы быть лучше конкурентов, достаточно стараться на 35% и выше.