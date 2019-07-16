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Турцию наказали за буровые работы у берегов Кипра

Москва, 16.07.2019
  • Турцию наказали за буровые работы у берегов Кипра

AP/TASS

Несмотря на неоднократные предупреждения и просьбы прекратить разведку и буровые работы в эксклюзивной экономической зоне Кипра Турция решила пойти на конфронтацию с Брюсселем. Министры иностранных дел членов ЕС, собравшиеся в понедельник в Брюсселе, договорились о принятии санкций в отношении Анкары. Однако объявление их по просьбе главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу было решено отложить на несколько часов в связи с тем, что 15 июля исполнилось три года со дня, когда турецкие военные предприняли попытку свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Кстати, по этой же причине решили повременить несколько дней с введением санкций против Турции из-за российских ракет С-400 и в Вашингтоне.

Европейский инвестиционный банк (EIB) свернет деятельность в Турции. Кроме этого, принято решение заморозить финансовую помощь Анкаре в размере 145,8 млн евро, запланированную на 2020 год.

Евросоюз решил не прекращать полностью, а только понизить статус диалога между Европой и Турцией. Теперь в нем не будут принимать участие высокопоставленные европейские чиновники. Также приостанавливаются переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте и отложено проведение Совета ассоциации ЕС-Турция.

Гнев объединенной Европы вызвало упорное стремление Турции разрабатывать от лица турок-киприотов, граждан признанной только Анкарой Турецкой Республики Северного Кипра, газовых месторождений, недавно найденные в эксклюзивной экономической зоне Кипра. Брюссель в июне настоятельно попросил турецкое правительство под угрозой введения санкций прекратить «незаконные» буровые работы в кипрских водах. Речь идет о Республике Кипр, члене ЕС и ООН, признанной международным сообществом единственным представителем народа Кипра.

Несмотря на предупреждения Брюсселя Анкара отправила к берегам Кипра два корабля, которые как ни в чем не бывало бурят морское дно в эксклюзивной экономической зоне Кипра. Причем, бурили они и в понедельник, в день третьей годовщины путча.

Если Анкара продолжит незаконную деятельность в водах Кипра, о чем уже успел заявил президент Эрдоган, то Брюссель намерен ввести дополнительные санкции, которые, наверное, будут жестче тех, что содержатся в первом пакете. Кстати, о том, что турки не собираются подчиняться требованиям ЕС, говорит и то, что они заканчивают сборку новой буровой платформы недалеко от Кипра.

«Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте»,— говорится в заявлении турецкого МИД, переданного агентством Anadolu.

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