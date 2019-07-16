В Кремле оценили идею ввести в России конфискацию имущества коррупционеров

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ в ходе ежедневного брифинга с журналистами – ответил на вопрос одного из них о том, как в Кремле оценивают инициативу глава СКР Бастрыкина, предложившего вернуть в УК РФ конфискацию имущества коррупционеров.

По словам пресс-секретаря главы государства, пока сформированной позиции по данной теме в Кремле нет, так здесь нужна специальная экспертная проработка специалистов, передаёт РИА Новости.

«Это очень серьёзный вопрос, который требует тщательного изучения, – цитирует Пескова РИА Новости. – Могу честно сказать, что пока сформированной позиции у нас нет».

При этом он пояснил, никаких решений по данной теме не принималось. При этом Песков напомнил журналистам, что методики и методы борьбы с коррупцией РФ регулярно совершенствуются в рамках комиссии, которая функционирует в администрации президента.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания для коррупционеров. Комментируя это предложение глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов подчеркнул, в партии готовы обсуждать это. Но возвращение института конфискации, по его мнению, не должно стать мерой, которой будут злоупотреблять власти.

«В любом случае депутаты фракции готовы к обсуждению этих вопросов и будут делать всё, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране вышла на новый более эффективный уровень», – подчеркнул Неверов.

Напомним, конфискация имущества в качестве вида наказания существовала в УК РФ до 2003 года. В настоящее время конфискация имущества предусматривается только лишь, если оно (имущество) было получено в результате совершения определённых преступлений.