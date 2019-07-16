В России могут ввести новую систему оплаты вывоза мусора

В России могут ввести новую систему расчета стоимости вывоза мусора - по числу баков, передает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина.

Он рассказал, что новая система будет напоминать «расчет по нормативам», при котором «количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин».

«Умножаем пять контейнеров на 30 дней, получаем 150 контейнеров, исходя из этого рассчитываем плату», - рассказал Маркушин.

Он согласен, что формула «непростая» в плане распределения суммы «между офисами и квартирами».

Ранее появилась информация, что правительство готовит новые схемы взимания платы за мусор – не за объем, а за число доступных для наполнения баков на площадке.

Информацию также подтвердили в Минприроды, что проект нового документа, согласно которому граждане будут платить за фактически накопленный мусор, уже готов. В ведомстве отметили, что сейчас заняты редактурой документа для выявления всех слабых мест системы.