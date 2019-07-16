В России рекордно снизились цены на сахар

В июне этого года в нашей стране значительно упали оптовые цены на сахар. Согласно информации Союза сахаропроизводителей, в первом летнем месяце 2019 года сахар подешевел сразу на 27,5% по сравнению с данными, которые были опубликованы в ноябре 2018 года. Таким образом, сейчас оптовая цена за 1 кг сахара составляет 26,9 руб. В ноябре он стоил 37 руб. за кг, передаёт РБК.

Как рассказал глава союза Андрей Бодин, такому резкому снижению цен пока нет объяснение. Дело в том, что падение цен на сахар летом – факт нелогичный, так в этой отрасли сезон начинается в августе и длится по июль. Для примера он привёл данные последних лет. Например, в 2016 году оптовая цена за кг сахара составляла 45,1 руб. А в июне 2018 года кг сахара стоил 32,8 руб., что являлось предыдущим минимумом для лета.

Нынешнее рекордное снижение оптовых цен на сахар, привело к падению его стоимости и в рознице. Но, как отметили эксперты отрасли, оно менее заметно. Так, с начала этого года средняя цена за кг сахара в магазинах страны упала на 3,79 руб. опустившись до 43,19 руб. При этом по сравнению с июнем-2018 цена на сахар в рознице выросла на 1,90 руб.