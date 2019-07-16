Начал действовать скандальный закон об украинском языке

На Украине 16 июля вступает в действие закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Украинский язык становится обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Например, если частная фирма или общественная организация будет использовать русский язык даже во внутреннем документообороте или общении между сотрудниками – это будет нарушением закона.

Законом о языке предусмотрены штрафы за его нарушение до 11 900 гривен (30 000 рублей), но наложение штрафов отложено на три года. Исключения были сделаны лишь для частного общения и религиозных обрядов.



