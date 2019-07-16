Зеленский и Меркель обсудили урегулирование в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону урегулирование конфликта в Донбассе.

Согласно информации пресс-службы президента «самостийной», лидерами двух стран были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в «нормандской формате» в Париже, которые должны стать толчком к дальнейшей деятельности трёхсторонней контактной группы.

Кроме того, отмечается, что Зеленский и Меркель пришли к единому мнению относительно достижения прогресса в вопросах обмена пленными и завершении отвода сил в районе Станице Луганской.

Также президент Украины и федеральный канцлер Германии обсудили вопрос дальнейшего обеспечения транзита российского газа по территории «незалежной».

Ранее сообщалось, что во время встречи внешнеполитических советников лидеров «Нормандской четверки» была достигнуты очень важные договоренности. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко. По его словам, удалось достичь определённых договоренностей, в частности, достижение прекращения огня («хлебное перемирие») и проведение разминирования в Станице Луганской.

Кроме того, стороны договорились в течение месяца осуществить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10 или 15 на 15.