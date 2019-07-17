«1С» наращивает продажи

Одна из ведущих российских ИТ-компания «1С» по итогам ушедшего года увеличила объемы продаж на 20%. Об этом сообщил глава компании Борис Нуралиев на ежегодной конференции «Решения 1С для корпоративных клиентов», которая прошла в Сочи. Сегодня, по словам Бориса Нуралиева, в портфеле «1С» насчитывается более тысячи тиражируемых прикладных решений для различных отраслей. С продуктами фирмы работает более пяти миллионов пользователей более чем в полутора миллионах коммерческих компаний и государственных учреждений. Число же квалифицированных специалистов по продуктам «1С» насчитывает более трехсот тысяч человек, программированием на языке «1С:Предприятие» занимается более ста тысяч специалистов ее партнеров и еще более двухсот тысяч специалистов работает в ИТ-службах заказчиков.

«1С» уже прочно занимает доминирующую позицию на российском рынке ИТ-решений для управления предприятиями (ERP-систем): по некоторым оценкам, 83% рабочих мест в России автоматизированы с помощью продуктов «1С». Однако, несмотря на эти достижения, компания настроена на дальнейшее развитие ряда ключевых направлений своего бизнеса.

Совершенствование продуктов

Прежде всего компания «1С» продолжает динамично развивать свои продукты. Так ряд важных технологических нововведений должна получить платформа «1С: Предприятие 8.3». По словам руководства компании, в этом решении получат дальнейшее развитие поисковые возможности, оптимизация использования системных ресурсов, усовершенствование механизмов отображения диаграмм и многое другое.

Примечательно, что в платформе предполагается использование набирающих сейчас популярность технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. В частности, предполагается развивать такие функции «1С:Предприятия», как универсальная классификация текстовых объектов, извлечение смысла из текста, прогнозирование потребностей заказчика в каких-либо ресурсах, распознавание сканов документов, роботизация телефонии с автоматическим приемом и осуществлением звонков (использование чат-ботов). Элементы ИИ предполагается внедрять и в прикладные решения компании. В частности, как рассказали на конференции руководители разработки «1С: ERP», сейчас в этом решении проходит стадия внутренних испытаний функциональность оптимизации закупок и управления запасами с использованием методов ИИ.

Что же касается других продуктов, то в ближайшее время компания намерена представить на рынке обновленное решение «1С: Управление холдингом. ERP», финальный релиз которого запланирован на август. Впервые здесь объединены три уровня управления: эффективностью группы компаний (CPM), ресурсами предприятия (ERP), а также производством (MES). Продолжается совершенствование флагманского продукта компании «1С: ERP», который, как подчеркивают в «1С», стал ближе к производственным предприятиям: в частности, в нем реализованы функции, востребованные нефте- и газодобывающими и перерабатывающими отраслями, которые раньше поддерживались только иностранными ИТ-решениями. Решение «1С:Бухгалтерия» теперь предоставляет пользователям интеграционные возможности с такими внешними инструментами, как «Яндекс Касса», сервисом планирования командировок Smartway, amoCRM, а также рядом банковских сервисов. Интеграция со Smartway также реализована в продукте «1С: Зарплата и управление персоналом КОРП». К другим развивающимся сервисам можно отнести аутсорсинг учета «1С: Бухобслуживание», количество клиентов которого превысило 21 тыс.

В ближайшее время готовится и новая редакция продукта «1С: Документооборот 3.0», а также новый продукт "1С: Документооборот холдинга". Они создаются с учетом уникального внедрения: недавно один из самых крупных проектов в области электронного документооборота реализован в Почте России. Промышленная эксплуатация здесь началась с марта текущего года, сегодня в систему введено более 2,5 млн. документов, а ежедневно их число увеличивается на 5 тыс.

На конференции было особенно подчеркнуто, что в целом же все больше крупных предприятий пользуются решениями «1С». Например, решение для комплексной автоматизации «1С:Корпорация» выбрали такие промышленные гиганты, как «Магнитогорский металлургический комбинат», «КАМАЗ» и ряд других компаний. С участием продукта «1С: ERP» также, например, недавно реализован ряд проектов с автопроизводителями: речь идет о новом автомобильном заводе Geely, совместного китайско-белорусского предприятия «БелДжи», а также «УАЗ». Все шире используют данный продукт и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Все более широкие возможности дают цифровые решения для агропромышленных предприятий. Решение «1С: ERP. Агропромышленный комплекс» уже использует 58 сельхозпредприятий. Оно позволяет осуществлять мониторинг сельскохозяйственных территорий, следить за движением техники и качеством работ, фиксировать области заражения посевов и автоматизировать другие важные процессы.

Кадровый вопрос

Руководство «1С» подчеркивает, что решения «1С» важно не только внедрить, но и сопровождать и развивать на всем протяжении их жизненного цикла. Технологии успешного внедрения и сопровождения должны быть тиражируемыми, в связи с чем компания стремится обучить своих заказчиков и, в перспективе, помочь им в создании собственных Центров компетенции по продуктам «1С». Один из успешных проектов подобного рода - создание Технологического центра «1С» в ПАО «Газпром Нефть».

Одновременно острой проблемой для дальнейшего развития «1С», как, впрочем, и для всей российской ИТ-индустрии остается вопрос нехватка специалистов на рынке труда. По данным ассоциации АПКИТ, доля ИТ-специалистов от общего числа работающего населения, составляет в России всего 1,5 %. в то время как в ряде развитых стран этот показать выше в 2-3 раза (от 3 до 5 %). Причем, судя по всему, в ближайшее время острота кадрового вопроса усилится: по прогнозам компании Boston Consulting Group, в России в ближайшие 5 – 7 лет, дефицит ИТ и цифровых кадров составит 1 миллион человек. Для решения этой проблемы помимо поддержки и развития собственных центров сертифицированного обучения специалистов, фирма «1С» активно сотрудничает не только с вузами, но и со средними школами. В этом году платформа 1C:Enterprise включена в перечень допустимых сред разработки мирового чемпионата WorldSkills Kazan-2019 для компетенции "IT Software Solutions for Business" - крупнейшего конкурса профессионального мастерства, целью которого является повышение престижа профессий и развитие профессионального образования.