Диетолог рассказал, как правильно выбрать арбуз

Главное правило при употреблении арбузов – это выбирать спелые ягоды, рассказала в интервью телеканалу «Мир 24» диетолог Анна Гончарова. В противном случае от недозрелого арбуза здоровью будет нанесен только ущерб вместо ожидаемой пользы.

Так врач советует при выборе арбуза обращать внимание на его внешний вид: спелый плод имеет суховатую плодоножку, гладкую кожицу без матового блеска, а полоски должны просматриваться четко. При этом спелый арбуз должен быть крупным, но не очень тяжелым.

Также Гончарова советует слегка надавить на ягоду, если послышится легкий треск, то смело можно покупать этот плод. Для верности дома арбуз можно положить в ванну, если он плавает на поверхности воды, то значит вы не ошиблись с выбором. А вот, если арбуз пошел ко дну, то от трапезы лучше отказаться, поскольку вы выбрали неспелый плод, добавила врач.

Категорически не рекомендуется делать надрезы на арбузе на рынке, поскольку на пористую поверхность легко попадают микробы и разного рода бактерии.

А вот самое полезные вещества, содержащиеся в арбузе, это ликопины, которые защищают нашу сердечно-сосудистую систему и омолаживают наш организм, рассказала диетолог.

Помимо этого, арбуз богат такими веществами, как калий, магний, мягкая клетчатка и вода, благодаря чему арбуз обладает желчегонным эффектом, а следовательно, очищает организм, резюмировала врач.