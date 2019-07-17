Вход/Регистрация Подписка

Диетолог рассказал, как правильно выбрать арбуз

Москва, 17.07.2019
  • Диетолог рассказал, как правильно выбрать арбуз

Из открытых источников

Главное правило при употреблении арбузов – это выбирать спелые ягоды, рассказала в интервью телеканалу «Мир 24» диетолог Анна Гончарова. В противном случае от недозрелого арбуза здоровью будет нанесен только ущерб вместо ожидаемой пользы.

Так врач советует при выборе арбуза обращать внимание на его внешний вид: спелый плод имеет суховатую плодоножку, гладкую кожицу без матового блеска, а полоски должны просматриваться четко. При этом спелый арбуз должен быть крупным, но не очень тяжелым.

Также Гончарова советует слегка надавить на ягоду, если послышится легкий треск, то смело можно покупать этот плод. Для верности дома арбуз можно положить в ванну, если он плавает на поверхности воды, то значит вы не ошиблись с выбором. А вот, если арбуз пошел ко дну, то от трапезы лучше отказаться, поскольку вы выбрали неспелый плод, добавила врач.

Категорически не рекомендуется делать надрезы на арбузе на рынке, поскольку на пористую поверхность легко попадают микробы и разного рода бактерии.

А вот самое полезные вещества, содержащиеся в арбузе, это ликопины, которые защищают нашу сердечно-сосудистую систему и омолаживают наш организм, рассказала диетолог.

Помимо этого, арбуз богат такими веществами, как калий, магний, мягкая клетчатка и вода, благодаря чему арбуз обладает желчегонным эффектом, а следовательно, очищает организм, резюмировала врач.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Киберзащите промышленности нужны глобальные решения»

    Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев — о применении информационных технологий и коммуникаций в мирных целях

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. По наличной валюте будут приняты решения
      Российское правительство рассмотрит проект изменений в валютном законодательстве для операций с наличными между резидентами и нерезидентами. Последним может в нововведениях понравиться не все, хотя в основном они направлены на либерализацию
    2. Недобровольная отставка
      Где искать скрытых инициаторов скандала вокруг британского посла в Вашингтоне
    3. Египет захватил украинский танкер с иранской нефтью
      К борьбе Вашингтона с Тегераном присоединился Каир
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама