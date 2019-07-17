Гисметео, прогноз погоды до конца недели: синоптики вновь обещают дожди

Климатическая обстановка в России по-прежнему очень нестабильная. Под влиянием целой серии мощнейших циклонов, которые регулярно накрывают Русскую равнину, погода на большей части страны продолжает оставаться осенней, а температура воздуха – ниже климатической нормы.

Погода в Центрально России до конца недели

По прогнозу Гисметео, до конца этой недели в населённых пунктах, расположенных на территории Центральной России, температурный фон будут формировать прохладные воздушные массы, образовавшиеся в Арктике.

В частности, во Владимире и Иваново, где сегодня днём было плюс 22-23, в ночь на 18 июля резко похолодает (до плюс 12-13). Днём в четверг также будет некомфортно, температура воздуха составит плюс 20-21, но из-за промозглого западного ветра и дождя здесь будет ощущаться как плюс 17-18. К выходным станет ещё прохладнее – в ночные часы всего 12-14 выше нуля, в светлое время суток – 18-19 и снова осадки.

Похожая погода до конца недели сохранится также в Костроме и Ярославле – температура в ближайшие дни будет там держаться в пределах плюс 19-21. В Твери, Смоленске, Калуге, Туле, а также в Рязани – немного другая погодная ситуация. Сильные дожди и пониженный температурный фон (плюс 71-19) здесь будут наблюдаться до вечера пятницы. Зато в предстоящий уикенд осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 22-23 градусов.

Погода в Краснодарском крае и Ставрополье. Прогноз на 4 дня

На курорты Краснодарского края, где сейчас самый разгар туристического сезона, также, по прогнозу Гисметео, пока никак не вернётся жара. Так, в Анапе, Сочи, Геленджике и Адлере в период с в 18 по 21 июля плюс 25-26, облачно с прояснения, каждый день осадки, местами сильные. В субботу и воскресенье на море возможно повышенное волнение. При этом сама вода на черноморском побережье прогрелась до плюс 25 градусов.

Пасмурно в Ставропольском крае. Например, в Кисловодске в ближайшие 4 дня плюс 21-23, дожди, грозы; в Пятигорске, Минводах и Ессентуках – осадки, 24-26 градусов выше нуля; в Ставрополе плюс 26-28, в пятницу 19 июля ливень и гроза.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве до конца недели

По прогнозу Гисметео, в Москве до конца недели выпадет до 50% месячной нормы осадков. В ночь на 18 июля в регионе ожидается плюс 14-16, дожди грозы, сильный ветер. Днём в четверг столбики термометров выше 20 градусов не поднимутся, в ночь на 19 июля – вновь дожди и 13-15 выше нуля. Днём в пятницу – плюс 17-19, атмосферное давление, которое с начала недели шло вниз, начнёт повышаться.

К вечеру субботы осадки наконец-то прекратятся, циклон покинет пределы столичного региона. Ему на смену придёт антициклон, который в воскресенье принесёт в Москву долгожданное потепление. По прогнозу Гисметео, 21 июля воздух прогреется до плюс 23-24, при этом на солнце столбики термометров поднимутся до плюс 25-27 градусов.

Ранее сообщалось, что накануне из-за ухудшения климатических условий в Москве было объявлено штормовое предупреждение и «жёлтый» уровень погодной опасности. В частности, за минувшие сутки в регионе выпало 25% месячной нормы осадков. При этом «жёлтый» погодной опасности продлён до вечера пятницы.

Напомним, согласно данным Гидрометцентра, анализ информации, которая регулярно поступает из всемирных климатических центров, позволяет сделать предварительный вывод, что август в столичном регионе по прогнозу метеорологов, окажется по температурным показателям чуть выше климатической нормы – плюс 17 градусов. Подробнее об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений».