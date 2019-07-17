Город из России попал в сотню самых безопасных в мире

Специалисты портала Numbeo составили рейтинг самых безопасных по уровню проживания городов мира. Согласно онлайн-опросу, который был проведён среди граждан разных стран мира, возглавляет список столица ОАЭ – Абу-Даби. Уровень безопасности здесь оценен в 89,4 балла из 100 возможных. На втором месте ещё один столичный мегаполис – Доха (Катар). Пользователи сети оценили уровень безопасности в 88 баллов. Замыкает тройку лидеров — Квебек (Канада, 85 баллов).

Далее следуют: Тайбэй (85,03), Мюнхен (83,85), Дубай (83,34), Цюрих (83,18), Берн (82,65), Гонконг (82,10) и Эскишехир (81,88). Среди городов бывшего СССР самыми безопасными названы Тарту (16 место, 79,63) Тбилиси (17 место, 79,35), Таллин (18 место, 79,04) и Ереван (19 место, 78,87).

Единственным российским городом, попавшим в ТОП-100, оказался Нижний Новгород (53 место), безопасность которого оценена в 73 балла. Санкт-Петербург занял 143 место – 60,57, российская столица Москва с 59,35 баллов – 153 место. На 198 месте Екатеринбург (53,21), на 204 – Новосибирск (52,36). На последней 263 строчке рейтинга - Каракас (Венесуэла), где индекс безопасности равен 14,7 балла.