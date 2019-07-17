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Иностранные туристы полюбили Россию

Москва, 17.07.2019

Интерес к России со стороны иностранных туристов продолжает расти. Согласно данным официального сайта компании Amadeus, за первые шесть месяцев этого года нашу страну посетили почти на 20% иностранцев больше чем за аналогичный период 2017 года. При этом их совсем чуть-чуть меньше, чем за первое полугодие 2018 года. Но это снижение по сравнению с прошлым годом вполне объяснимо – летом-2018 в РФ проходил чемпионат мира по футболу.   

Больше всего туристов, которые посетили нашу страну в период с января по июнь 2019 году, приехали из ФРГ, Казахстана и Южной Кореи. Следом расположились путешественники, прибывшие в Россию из Израиля, Италии, Великобритании, Чехии и Франции.

По информации аналитиков компании, в среднем туристы находятся на территории нашей страны 8-9 дней. Лидерами по продолжительности отдыха в РФ являются американцы (16 дней), на втором месте - туристы из Израиля (11 дней), на третьем – немецкие путешественники (10 дней). Самые короткие туры у гостей из Южной Кореи (4-5 дней).

Ранее сообщалось, что украинские туристы продолжают ездить в Крым, несмотря на запугивания со стороны киевских властей. По данным пресс-службы Министерства курортов и туризма Крыма, в настоящее время туристический поток туристов из «самостийной» на полуостров уже на 15% превысил показатели лета-2018.

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