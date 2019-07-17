Прогноз погоды: Июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Создается стойкое впечатление, что погода окончательно сошла с ума. Иного объяснения жаре в Арктике, засухе в индийском Ченнаи (Мадрасе) и Хараре, Зимбабве; лесным пожарам на французских курортах, заставивших тысячи отдыхающих спасаться бегством, и многочисленным погодным аномалиям в других местах, похоже, нет.

При сохранении текущего положения и во второй половине месяца июль, считает климатолог из Оксфорда Карстен Хауштейн, пусть и ненамного - примерно на 0,025°С, но все же побьет рекорд, установленный в июле 2017 года.

Между тем, вряд ли кто-то уже забыл, что июнь тоже был самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений. Это подтвердили данные НАСА, полученные на этой неделе со спутников.

Что касается июля, кстати, самого жаркого месяца в году, то сейчас только начинается его вторая половина, и многое может измениться. Но неизменной останется очевидная тенденция непрерывного роста температур, вызванного увеличивающимися выбросами в атмосферу двуокиси углерода электростанциями, автомобилями и самолетами, обезлесением и другими источниками.

Директор Научного центра Земли при Пенсильванском университете Майкл Манн оценивает вероятность установления в этом июле очередного температурного рекорда как 50 на 50. Но в любом случае, уверен он, в перспективе рано, что вероятнее всего, или поздно этот рекорд будет побит. При этом Манн подчеркивает, что последнее исследование его центра лишний раз показало, что неуклонное наступление аномально высоких температур нельзя объяснить без вмешательства человека и вызванного им глобального потепления. Это значит, что в случае продолжения сжигания ископаемого топлива тенденция не только сохранится, но и будет углубляться и усиливаться.

По данным Национальной администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 9 из 10 самых жарких лет были зафиксированы после 2000 года. Данные первых шести месяцев текущего года показывают, что он имеет все шансы (99,9%) войти в пятерку самих жарких годов, полагает климатолог из НАСА Гэвин Шмидт.

«Очевидно, что 2019 год попадет в первую пятерку,- объясняет он,- но в зависимости от того, какой будет вторая его половина, он может стать и вторым, и третьим, и четвертым. Самым жарким был 2016 год, который начался с урагана «Эль-Ниньо». Поскольку в этом году Эль-Ниньо не было, то 2019 год едва ли станет рекордно жарким».

Самой впечатляющей, пожалуй, из недавних температурных аномалий было то, что произошло в поселке Алерт Нунавут, расположенном в канадской Арктике. Там столбик термометра 14 июля поднялся до рекордной, естественно, отметки… 21°С. Такая температура тем удивительнее, что обычно июльские температуры в этих краях не превышают нескольких градусов выше 0.

Волна жара, накрывшая в июне Европу, тоже установила ряд локальных температурных рекордов. Причем, во Франции он за считанные дни был побит как минимум пять раз, а в реальности, наверняка, на порядок больше!

Ситуация усугубляется тем, что политики не смогли договориться об ограничении выбросов в атмосферу, которые и вызывают глобальное потепление. Между тем, день и час, когда наступят уже необратимые изменения, с появлением которых положение даже при всем желании будет невозможно исправить, быстро приближается.

При этом, согласно данным Гидрометцентра, анализ информации, которая регулярно поступает из всемирных климатических центров, позволяет сделать предварительный вывод, что в России средняя температура в первой половине июля оказалась немного ниже климатической нормы. В частности, в столичном регионе она составила плюс 18 градусов. При этом август, по прогнозу метеорологов, окажется по температурным показателям чуть выше климатической нормы – плюс 17 градусов.