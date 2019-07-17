Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Мартин Сайдик – специальный представитель ОБСЕ – рассказал, что участники контактной группы согласовали бессрочное перемирие Донбассе, которое вступает в силу с 21 июля.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Донецкой народной республики Наталья Никонорова уточнила, что текст заявления о перемирии включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня.

При этом она подчеркнула, что украинскую сторону удалось принудить согласиться подписать перемирие, благодаря настойчивости и усилиям республик и посредников переговоров – РФ и ОБСЕ.