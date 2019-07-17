Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара готовят к обвалу

Москва, 17.07.2019
  • Курс доллара готовят к обвалу

Пименов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара на сегодняшних торгах прибавляет 0,06%, оставаясь фактически неподвижным к остальным валютам. В настоящее время индекс доллара составляет 97,34. Рубль при этом слегка растёт к доллару в рамках коррекции после снижения во вторник вечером, произошедшего вслед за падением рынка нефти. По данным на 16:25 мск курс доллара на торгах Московской биржи составляет 62,82 руб., курс евро – 70,47 руб.

Некоторые аналитики ожидали, что какое-то более серьёзное движения в курсах произойдёт после вчерашнего выступления чиновников ФРС, в том числе главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Однако, руководитель американского центробанка практически ничего, чтобы могло как-то расшевелить рынок, не сказал. Поэтому все его участники не спешат предпринимать активных действий в преддверии решения, которое будет принято ФРС в конце июля по снижению ставок.

Почти наверняка, снижение ставок если и произойдёт, то очень незначительное. В этой связи США могут принудительно ослабить доллар в одностороннем порядке. Президент США Дональд Трамп уже неоднократно выдвигал идею интервенций, заявляя, что сильный доллар может затормозить экономический рост в стране.

Чиновники администрации Белого дома считают, что для того, чтобы любой шаг в отношении доллара был успешным, в ФРС должны согласиться с указанной политикой и четко выразить свою поддержку предложению Трампа.

Напомним, Казначейство и ФРС координировали последние три валютных интервенции США, равномерно распределяя размер транзакций между собой в 1998, 2000 и 2011 годах, чтобы изменить стоимость доллара. Сейчас у Казначейство есть примерно 94 млрд долл., которые оно может использовать, чтобы попытаться воздействовать на валютные рынки. А это сумма относительно небольшая, учитывая, что ежедневный оборот валютных рынков составляет 5 трлн долл.

По мнению главного экономиста рынка облигаций в PGIM Натана Шитса, поддержка регулятора удвоила бы эффект. Но если ФРС всё-таки останется в стороне, то это сильно ослабит сигнал, направляемый на рынки. При этом главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу и глава Минфина Стив Мнучин выступают против любых попыток США ослабить доллар. Но если Трамп надавит на Мнучина, ФРС наверняка придётся пойти на некоторые уступки.

В любом случает, трейдерам ещё предстоит оценить возможность вмешательства США, не говоря уже о противостоянии Казначейства и ФРС, учитывая волатильность ведущих мировых валют, которая приближается к пятилетним минимумам. ФРС же, скорее всего придётся сделать важный выбор. Хотя причина для вмешательства не является убедительной, американский регулятор, если решит остаться в стороне, рискует попасть под «мощный политический огонь».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Киберзащите промышленности нужны глобальные решения»

    Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев — о применении информационных технологий и коммуникаций в мирных целях

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. По наличной валюте будут приняты решения
      Российское правительство рассмотрит проект изменений в валютном законодательстве для операций с наличными между резидентами и нерезидентами. Последним может в нововведениях понравиться не все, хотя в основном они направлены на либерализацию
    2. Недобровольная отставка
      Где искать скрытых инициаторов скандала вокруг британского посла в Вашингтоне
    3. Ангела Меркель имеет право держать в тайне состояние здоровья
      Проблемы со здоровьем бундесканцлера могут иметь серьезные последствия для всего континента
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама