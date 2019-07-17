Курс доллара готовят к обвалу

Курс доллара на сегодняшних торгах прибавляет 0,06%, оставаясь фактически неподвижным к остальным валютам. В настоящее время индекс доллара составляет 97,34. Рубль при этом слегка растёт к доллару в рамках коррекции после снижения во вторник вечером, произошедшего вслед за падением рынка нефти. По данным на 16:25 мск курс доллара на торгах Московской биржи составляет 62,82 руб., курс евро – 70,47 руб.

Некоторые аналитики ожидали, что какое-то более серьёзное движения в курсах произойдёт после вчерашнего выступления чиновников ФРС, в том числе главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Однако, руководитель американского центробанка практически ничего, чтобы могло как-то расшевелить рынок, не сказал. Поэтому все его участники не спешат предпринимать активных действий в преддверии решения, которое будет принято ФРС в конце июля по снижению ставок.

Почти наверняка, снижение ставок если и произойдёт, то очень незначительное. В этой связи США могут принудительно ослабить доллар в одностороннем порядке. Президент США Дональд Трамп уже неоднократно выдвигал идею интервенций, заявляя, что сильный доллар может затормозить экономический рост в стране.

Чиновники администрации Белого дома считают, что для того, чтобы любой шаг в отношении доллара был успешным, в ФРС должны согласиться с указанной политикой и четко выразить свою поддержку предложению Трампа.

Напомним, Казначейство и ФРС координировали последние три валютных интервенции США, равномерно распределяя размер транзакций между собой в 1998, 2000 и 2011 годах, чтобы изменить стоимость доллара. Сейчас у Казначейство есть примерно 94 млрд долл., которые оно может использовать, чтобы попытаться воздействовать на валютные рынки. А это сумма относительно небольшая, учитывая, что ежедневный оборот валютных рынков составляет 5 трлн долл.

По мнению главного экономиста рынка облигаций в PGIM Натана Шитса, поддержка регулятора удвоила бы эффект. Но если ФРС всё-таки останется в стороне, то это сильно ослабит сигнал, направляемый на рынки. При этом главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу и глава Минфина Стив Мнучин выступают против любых попыток США ослабить доллар. Но если Трамп надавит на Мнучина, ФРС наверняка придётся пойти на некоторые уступки.

В любом случает, трейдерам ещё предстоит оценить возможность вмешательства США, не говоря уже о противостоянии Казначейства и ФРС, учитывая волатильность ведущих мировых валют, которая приближается к пятилетним минимумам. ФРС же, скорее всего придётся сделать важный выбор. Хотя причина для вмешательства не является убедительной, американский регулятор, если решит остаться в стороне, рискует попасть под «мощный политический огонь».