Курс доллара: один фактор может «взорвать» прогнозы по рублю

Во вторник, 16 июля рубль торговался разнопланово к основным резервным мировым валютам, незначительно снижаясь к доллару и слегка повышаясь к евро.

По данным на 19:00 мск на закрытии торгов курс доллара составил 62,82 руб., поднявшись на 15 коп. относительно закрытия понедельника, курс евро к рублю снизился на 10 коп. – до 70,45 руб.

По мнению большинства экспертов, нейтральный внешний фон пока не даёт повода для активной игры на внутреннем валютном рынке. В то же время некоторые из них ожидали, что какое-то движения в паре рубль-доллар произойдёт после вчерашнего выступления чиновников ФРС, в том числе главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Однако, сильных колебаний пока всё-таки не произошло.

Несмотря на то, что руководитель ФРС уже дал понять, что снижение ставки в конце июля практически неизбежно, трейдеры задаются вопросом, будет ли это разовая подстраховка или начнётся целый цикл смягчения.При этом участники валютного рынка всё-таки пока не спешат предпринимать активных действий в преддверии решения, которое будет принято американским регулятором в конце июля по снижению ставок, а также наблюдая за данными по запасам чёрного золота.

В частности, Иван Копейкин из «БКС Брокер» считает, что доллар в ближайшее время будет расти. На рубль же негативное влияние окажет конвертация дивидендов и покупки валюты Банком России для Минфина. Поэтому его прогноз для рубля не очень позитивный: доллар сделает разворот и поднимется в район 64 руб., евро – до 73,5 руб.

Игорь Костырко из «Универ сбережения» предполагает, что сегодня продолжится консолидации курса доллара в диапазоне 62,9-63.00 руб. А вот в валюту ЕС эксперт не верит – евро, по его мнению, за счёт укрепления доллара может упасть к 70 руб.

В данный момент на рубль действует два вида факторов – внешние и внутренние, в целом они консолидируются в сторону продолжения укрепления рубля с некоторыми нюансами, отмечает, в свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Этими нюансами являются пики налоговых и дивидендных выплат, сезон отпусков, высокие нефтяные котировки.

По первым двум «нюансам» дополнительное объяснение вряд ли требуется, но всё же – сейчас российские компании продают валюту, полученную от экспорта и покупают рубль для выплат налогов и дивидендов по рублевым активам, чем оказывают серьёзную поддержку рублю, отмечает эксперт. Когда рынки минуют этот пик, пойдёт процесс обратной конвертации, что ослабит рубль и этот момент наложится на продолжающийся сезон отпусков, когда все, кто ещё не были за границей будут скупать доллар по 61 и евро по 69, чем ограничат запас роста рубля.

Впрочем, эти прогнозы по курсу рубля может взорвать один фактор, который пока еще не учитывается. Более того, его эффекты чрезвычайно сложно просчитать. Речь идет о перерастании торговых войн в валютные, о чем все чаще говорят аналитики и инвесторы. Причем горячая фаза валютной войны может начаться в любой момент.

Так, по неофициальной информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп уже обсуждает ситуацию с курсом доллара с представителями ФРС и Министерства финансов. Предполагается, что помимо снижения ставки ФРС американский лидер может приказать Министерству финансов начать продажу доллара, чтобы снизить его курс. К столь прямому воздействию на курс доллара США не прибегали с 1995 года. «Мы считаем, что сейчас риски прямого воздействия на валютный курс со стороны США пока еще не очень высоки, но уже начали расти»,— полагает аналитик Goldman Sachs Майкл Кахилл.

Аналитики не исключают, что США придется вести валютную войну на два фронта: «против» ЕС и Китая.«В валютной войне, которая, скорее всего, будет идти между долларом и юанем, а также между евро и долларом, возможно, лучше всего будет не участвовать в этом противостоянии,— отмечает аналитик Deutsche Bank Алана Раскина.— Возможно, самым простым способом торговать в сложных условиях валютных войн станут вложения в золото».

Между тем, ранее известный инвестор Джерри Гундлах заявил, что в нынешних условиях вложения в золото могут защитить инвестиции от растущих рисков. При этом данные торгов свидетельствуют, что инвестиции международных фондов в желтый металл выросли до максимумов с 2013 года.