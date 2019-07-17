Литва просит США разместить ПВО в Прибалтике

По заявлению министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, США должны расширить свое военное присутствие в Прибалтике для противостояния России, пишет Defense News.

Политик уверен, что согласно действующей программе «Расширенное передовое присутствие НАТО» есть возможность размещения в Литве дополнительных сил ПВО альянса, что серьезно снизит вероятность возникновения вооруженного конфликта с Россией.

Как рассказал в интервью изданию Кароблис, «США является мощным сдерживающим фактором». Он также заявил, что уверен, в том, что «Россия станет проверить НАТО на прочность, если боевые подразделения США будут постоянно базироваться в Прибалтике».

По мнению политика, батальоны США должны включать подразделения ПВО малого радиуса действия или армейскую роту.