Нефть дорожает после резкого падения накануне

Цена на нефть 17 июля уверенно идет вверх, после падения почти на 3% днем ранее, пишет «Интерфакс».

К 8:10 по московскому времени цена на сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигала показателя $64,47 за баррель, прибавив по сравнению с предыдущей сессией $0,12. Августовские фьючерсы потеряли $0,03 и торгуются по $57,59 за баррель. По итогам сессии накануне их цена составляла $57,62 за баррель.

Участники рынка по-прежнему внимательно следят за развитием отношений между США и Китаем. Накануне американский президент заявил, что Вашингтону и Пекину «предстоит пройти длинный путь» в торговых переговорах.

Также Трамп сообщил, что, если бы он захотел, мог бы ввести еще пошлины на китайские товары на сумму $325 млрд. Эти слова заставили трейдеров продолжить отслеживать повестку торговой войны между двумя странами, а также опасаться ослабления спроса на нефть.