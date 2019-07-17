Новейшую подлодку «Пиранья» вооружат крылатыми «Калибрами»

Новейшие российские подлодки «Пиранья», снабженные воздухонезависимой энергетической установкой, получат в свой арсенал ракеты «Калибр», а также мины и торпеды, рассказал главный конструктор КБ «Малахит» и автор подлодки Игорь Караваев в интервью РИА «Новости».

«Лодку вооружат торпедами, минами и даже крылатыми ракетами "Калибр", которые стартуют горизонтально под водой», - рассказал Караваев.

Конструктор сообщил также, что «Пиранья» может создаваться в нескольких вариантах, а именно в ударном варианте с «Калибром» на борту. Также подлодка может быть выполнена в качестве субмарины особого назначения с подводными спецназом на борту, либо выступать в роли заградительного сооружения.

Главным преимуществом «Пираньи» является ее повышенная скрытность, благодаря которой подлодка сможет находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

Напомним, первые модели «Пираньи» представили в июне этого года на военно-морской салоне, прошедшем в Санкт-Петербурге .