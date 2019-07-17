На Украине снесен еще один памятник Жукову

В городе Яготин, расположенном в Киевской области, был снесен памятник маршалу Георгию Жукову. По словам «активистов», которые снесли бюст Жукова, они «действовали законно» собрав «все необходимые документы».

Снос националистами памятника Жукову в Харькове закончился уголовным делом против его организаторов и местные власти уже восстановили бюст маршала. Снос памятников советским воинам проходит под прикрытием закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (декоммунизации), запретившем советскую символику. Однако даже в этом законе есть исключение для памятников лицам боровшимися с нацистской оккупацией, что не дает националистам права сносить памятники Жукову.

Закон о декоммунизации был принят Верховной Радой в 2015 году, а в 2017 году народные депутаты от «Оппозиционного блока» обратились в Конституционный суд Украины с требованием признать закон неконституционным. Вчера, 16 июля, Конституционный суд Украины признал закон соответствующим Конституции.