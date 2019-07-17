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Под Архангельском найден уникальный алмаз

Москва, 17.07.2019
  • Под Архангельском найден уникальный алмаз

globallookpress.com

Под Архангельском найден алмаз редчайшего глубокого лимонного оттенка, каких еще не было в Европе, сообщает «Интерфакс». Драгоценный камень весом 47,61 карата найден на месторождении имени В.Гриба, которое разрабатывается в Мезенском районе Архангельской области.

Это не единственная уникальная находка на данном месторождении за последнее время. На прошлой неделе здесь же был добыт алмаз весом 222,09 карат, который по своему размеру превзошел все добытые ранее алмазы на европейской территории.

До этого момента рекордсменом этого месторождения считался алмаз «Архангел Михаил» весом 181,68 карат. В июне этого года также на «грибовском» месторождении найден алмаз весом 81,02 карата, самого высокого качества.

Уточняется, что все добытые камни компания намерена продать на аукционе в Антверпене.

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