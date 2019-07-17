Порошенко отказывается идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) до завершения избирательной кампании в Верховную Раду – заявил адвокат Порошенко Игорь Головань. Ранее пресс-служба ГБР подтвердила, что Порошенко вызван на допрос 17 июля 2019 года. ГБР расследует несколько уголовных дел, где фигурирует Порошеннко. По неофициальной информации Порошенко вызван по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском».

По словам Игоря Голованя Порошенко не получал повестки на допрос в ГБР на 17 июля. При этом адвокат экс-президента опубликовал письмо, направленное им в ГБР, где он сообщает что Порошенко до 21 июля он часто находится за пределами Киева и не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку «существенно занят в деятельности, связанной с выборами». Кроме того, Головань посоветовал следователю ГБР, если тот желает допросить Порошенко, присылать повестки с датой после 21 июля.

21 июля на Украине пройдут парламентские выборы, в которых принимает участие партия Порошенко «Европейская солидарность». Если партия пройдет в Верховную Раду, то народный депутат Петр Порошенко сможет и далее прятаться от следователей, прикрывшись депутатской неприкосновенностью.