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Премьер-министр Украины поругался с Порошенко

Москва, 17.07.2019

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал в своем Facebook видео с собственной речью на заседании кабинета министров, в которой он обрушился с критикой партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». «Буквально в последние недели запущена целенаправленная грязная политтехнологическая игра, которая заполонила СМИ, в том числе и социальные сети. Информация следующая: люди, вы не голосуйте за демократические партии, потому что они непроходные, а голосуйте только за одну партию - Петра Порошенко» - заявил Гройсман. По мнению премьера эта кампания финансируется не из избирательных фондов и попросил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова разобраться с нарушениями избирательного законодательства. Гройсман напомнил Авакову, как МВД пресекло создание «сеток» Петром Порошенко по подкупу избирателей во время президентской избирательной кампании.

«Европейская солидарность» Порошенко и партия «Украинская стратегия Гройсмана» претендуют на один и тот же электорат, но партия Гройсмана пользуется поддержкой лишь 1% избирателей, не преодолевая 5% проходного барьера. Поэтому Гройсман пытается дискредитировать политсилу Порошенко в надежде на переток избирателя в свою партию.

В партии Порошенко расценили высказывания Гройсмана как «грубое применение административного ресурса». В «Европейской солидарности» напомнили, что своей политической карьерой Гройсман обязан Порошенко, обвинили премьера в подлости и позлорадствовали по поводу низкого рейтинга «Украинской стратегии Гройсмана».

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