Каких сотрудников ищут российские компании

Как говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, в первом полугодии 2019 года активнее всего работодатели искали персонал в сфере транспорта и логистики. Количество запросов на поиск сотрудников в этой сфере выросло на 28%. При этом, ипшет РИА Новости со ссылкой на текст документа, число вакансий в банковской сфере в России в указанный период снизилось на 10%.

В основном в сфере транспорта значительный рост обеспечивал пул вакансий, адресованный водителям в службы такси-агрегаторов и службы доставки компаний интернет-торговли. На втором месте — сфера производства (+17%). На третьем — сфера управления персоналом (+16%). "Отрицательная динамика числа вакансий в указанном периоде отмечалась только в банковской сфере (минус 10%). Одним из факторов падения стало внедрение автоматизированных инструментов ведения бизнеса, замещающих работу менеджеров, юристов, работников финансовых подразделений", – отмечается в исследовании.

Годовой рост числа активных соискателей на российском рынке труда составил 12%. "В целом ситуация на рынке труда в рассматриваемом периоде может считаться достаточно стабильной. Наиболее активны были соискатели из сферы медицины и фармацевтики — плюс 23% резюме. Также наибольший рост количества резюме наблюдался в сферах транспорта и логистики (+19%), продаж (+16%), управления персоналом и маркетинга — по 15% в каждой из сфер", — отметили в Rabota.ru.

Рост в логистике говорит о развитии интернет торговли и такси, поскольку люди отказываются от автомобилей и покупают все больше товаров онлайн, объясняет управляющий директор коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. Отрицательная динамика среди банковских служащих связана с чисткой сектора и сокращением числа финансовых организаций, это тренд, который вряд ли изменится в ближайшее время. Однако рост здесь возможен за счёт финансовых советников, к которым будет обращаться все большее число россиян.

Финансовых инструментов становится все больше, у людей растёт интерес к иностранным ценным бумагам, и в условиях снижения ставки по депозитам консультанты будут востребованы, продолжает эксперт. «Это можно сказать и в целом про сферу консалтинга и услуг. В обществе растёт понимание того, что лучше отдавать многие функции на аутсорс, потому что это будет эффективнее, чем тратить силы самому, и более качественно. Ну и лавры Тони Роббинса многим не дают покоя, поэтому нас ждёт всплеск специалистов по коучингу и самореализации», – уверен Марк Шерман.

Согласно результатам данного исследования, обращает внимание руководитель направления инвестиционного консультирования НАО "Евроэксперт" Елена Ютландова, число соискателей все же незначительно превышает количество предлагаемых рабочих мест, что говорит о более высокой конкуренции среди первых. В какой-то степени это не такая серьезная разница и это демонстрирует относительную стабильность в трудовой сфере.

Интересно также отметить, продолжает эксперт, что работодатели за обозначенный период активнее искали водителей, экспедиторов и операторов (транспорт и логистика прирост на 28%), при том что наибольшее число соискателей наблюдалось в области медицины и фармацевтики - в какой-то степени количество свободных медиков объясняется отсутствием заметного роста фармакологической промышленности, а также сужения рынка медицинских услуг - в том числе и за счет сокращения государственных медицинских учреждений. При этом востребованность специалистов по логистике объясняется за счет дальнейшего роста онлайн торговли и расширения сетей ритейлеров - так по прогнозам компании Data Insight продажи в российских онлайн-магазинах в текущем году могут вырасти еще на 19%, до 1,15 трлн руб.

Между тем, указывает Елена Ютландова, в последние годы российский рынок труда демонстрирует все же стабильные темпы роста по увеличению количества вакансий. В первую очередь это связано с демографическими причинами. Снижение численности экономически активного населения в дальнейшем будет только способствовать увеличению потребности в трудовых ресурсах. Основная причина роста числа вакансий в производственной сфере, а также в сфере транспорта и логистики, связана в первую очередь с непрекращающимся спросом на рабочие специальности.

Это связано с высокой текучкой рабочих кадров из за тяжёлых условий труда, сезонностью работы, не высокого уровня заработной платы и частыми случаями не выполнения работодателями своих обязанностей по своевременным срокам выплат заработной платы. Снижение спроса на банковские вакансии, полагает аналитик, связано не только с цифровизацией инструментов ведения бизнеса в данной сфере, но и со значительным сокращением количества частных банков в стране.

В ближайшее время, прогнозирует Елена Ютландова, ситуация на рынке вакансий вряд ли претерпит значительные изменения, будет повышаться спрос на рабочие специальности, при этом условия по зарплатам и условиям труда для привлечения трудовых ресурсов, будут меняться в лучшую сторону, продолжит снижение спрос на менеджеров среднего и высшего звена по юридическим и экономическим специальностям, спрос на данные специальности давно опережает предложение.