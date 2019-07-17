США заявляют, что российский «Триумф» подрывает потенциал F-35

Российский комплекс С-400 подрывает потенциала истребителей-бомбардировщиков США пятого поколения F-35 из-за покупки ЗРК Турцией, заявил в сенате Марк Эспер, который является претендентом на пост главы минобороны США.

Эспер также уверен, что американскому господству в воздухе приходит конец.

«Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши будущие возможности по сохранению преимущества в воздухе», -сообщил сенатор в ходе выступления.

Он подчеркнул, что в случае избрания его министром обороны, он однозначно выскажет свою позицию своему возможному коллеге из Турции, которая заключается в том, что у Анкары может быть, либо «С-400, либо F-35, но не и то, и другое».