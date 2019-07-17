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Стало известно, когда россияне не любят садиться на самолет

Москва, 17.07.2019
  • Стало известно, когда россияне не любят садиться на самолет

Из открытых источников

Самым популярным временем для авиаперелета россияне назвали утренние часы, сообщает сервис путешествий Туту.ру. Портал опросил более трех тысяч человек и выяснил, что большинство опрошенных (14%) предпочитают именно утренние авиаперелеты и ради времени готовы купить более дорогой по стоимости билет.

Следом по популярности идут ночные рейсы. Любителей ночного сна в самолете оказалось 10%. Самым непопулярным временем для вылета респонденты назвали вечерние часы их предпочитают лишь 2% участников опроса.

Не имеют особых предпочтений по времени вылета 42% россиян, которые приняли участие в опросе. Эта категория респондентов просто выбирает билет по минимальной цене.

А вот пятая часть опрошенных предпочитает самолетам иные виды транспорта и вообще не пользуется этой возможностью передвижения.

Ранее сервис Туту.ру провел исследование на тему активности мыслей о путешествии по дням недели и выяснил, что чаще всего мысли об отпуске посещают работающих россиян в среду, а реже всего субботу.

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