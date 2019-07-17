Стало известно, когда россияне не любят садиться на самолет

Самым популярным временем для авиаперелета россияне назвали утренние часы, сообщает сервис путешествий Туту.ру. Портал опросил более трех тысяч человек и выяснил, что большинство опрошенных (14%) предпочитают именно утренние авиаперелеты и ради времени готовы купить более дорогой по стоимости билет.

Следом по популярности идут ночные рейсы. Любителей ночного сна в самолете оказалось 10%. Самым непопулярным временем для вылета респонденты назвали вечерние часы их предпочитают лишь 2% участников опроса.

Не имеют особых предпочтений по времени вылета 42% россиян, которые приняли участие в опросе. Эта категория респондентов просто выбирает билет по минимальной цене.

А вот пятая часть опрошенных предпочитает самолетам иные виды транспорта и вообще не пользуется этой возможностью передвижения.

Ранее сервис Туту.ру провел исследование на тему активности мыслей о путешествии по дням недели и выяснил, что чаще всего мысли об отпуске посещают работающих россиян в среду, а реже всего субботу.