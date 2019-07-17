Турецкие отели резко снизили цены для россиян, но есть и другие варианты

Из-за падение туристического потока из России турецкие отельеры пошли на заметное снижение цен для наших туроператоров, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). На турецком направлении стало заметно больше спецпредложений (СПО). Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов. Впрочем, ситуация может улучшиться для Турции в бархатный сезон.

По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), загрузка курортов анталийского побережья во второй половине 2019 года не будет максимальной. В среднем заполняемость отелей даже на пике сезона в зависимости от курорта составит 70-90%. «Разница в загрузке отелей, которые разумно подняли цены, и объектами, у которых в течение контрактного периода 40-50% контрактов были с завышенной ценой, составляет 8-10%. Сейчас эти отельеры пытаются наверстать сезон, снижая цены и надеясь на бронирования last minutes», – отмечают в POYD.

По информации участников рынка, в зависимости от загрузки, гостиницы дают дисконт в 10-15%. По словам руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марины Макарковой, из-за снижения спроса на июль-август СПО выставлены практически по всем курортам Турции. При этом, по оценке специалистов «Интуриста», речь не идет о резком снижении цен на турецком направлении. Как поясняют эксперты, «впечатление, что цены пошли вниз», создают два фактора: СПО отелей, которые выставляются на определенные даты, и активная маркетинговая политика самих туроператоров, которые стимулируют спрос скидками и акциями.

По мнению туроператоров, за счет более привлекательных цен в сентябре-октябре Турция сможет отыграть снижение спроса в середине сезона. По данным экспертов, продажи туров на бархатный период соответствуют прошлогодним или идут с опережением. «Последние два года по Турции характерен высокий спрос на сентябрь-октябрь. На данный момент продажи сопоставимы с прошлогодними», – комментирует картину спроса Марина Макаркова.

Происходящее, уверен руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман, – это, по сути, не снижение цен на 10-15%, а возврат к их первоначальному справедливому уровню. При этом, несмотря на высокие цены, на 20% выросло число россиян, посетивших Турцию с начала года, по отношению к тому же периоду прошлого года.

Есть вероятность, говорит аналитик, что уменьшение цен увеличит данный поток за счёт туристов, оплачивающих поездки « в последний момент». Доля таких покупок составила в июне почти 25%, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР). При общем снижении средних доходов населения в нашей стране и режиме экономии, находится достаточно большое количество семей, готовых потратить деньги на такой отдых. Ведь он, как правило, дешевле не только других заграничных направлений, но по ценам и качеству предпочтительнее российских морских курортов.

Причина понижения ценника - сочетание ряда факторов, отмечает, в свою очередь, директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Это и начало второй половины сезона, и попытка удержать потребителя, у которого сейчас выбор становится больше за счет более доступных Туниса или Марокко, также это может быть связано с тем, что в период резкого обесценивания лиры, цены для россиян были выше и продаваемость снижалась, а при стабилизации ситуации, за счет низкого порога заполняемости, одного валютного фактора недостаточно.

В любом случае речь идет не о постоянной акции, а, скорее, о среднесрочной, тем более что есть информация, что такие скидки будут предоставляться лишь в определенные даты, и, скорее всего, будут распространяться при условии заселения на 10 дней и больше.

Еще один немаловажный фактор, продолжает аналитик, это то, что на повышение стоимости повлиял переход в расчетах с туроператорами с долларов на евро. Но это объясняется вынужденной необходимостью в связи с влиянием санкций США на турецкую экономику. Турецкие бизнесмены понимают побочный эффект от такого шага, поэтому за счет скидок готовы сглаживать ценовой негатив.

В целом тенденция высоких цен в середине сезона – это статичное явление, указывает Дмитрий Жарский. Учитывая низкий рост доходов россиян последние несколько лет, аппетиты на сезонный отдых, мягко говоря, снизились, однако это не означает, что наши соотечественники совсем отказываются от отдыха. По данным самих туроператоров, высокий спрос на путевки всегда в начале и конце сезона, когда гостиницы предоставляют скидки с целью закрыть или открыть сезон с хорошим финансовым бонусом за счет массового притока.

В этом году сезон в Турции наши сограждане открыли с большим знаком плюс - только в апреле с захватом майских праздников в Турции побывало 400 тыс россиян, а это на 38% больше чем годом ранее в тот же период. Интересно отметить, добавляет Дмитрий Жарский, что по данным ассоциации туроператоров РФ в апреле цены на проживание были сохранены на уровне предыдущего сезона, а уже потом были повышены, что и спровоцировало низкий спрос. На пике сезона стоимость туров выше на 15-20%, и скидка гостиниц до 15% все равно не создаст им финансового дискомфорта.

Между тем, Ассоциация туроператоров России опубликовала рейтинг наиболее экономичных мест отдыха в начале августа.



Российские курорты Крыма, а также Сочи и Анапа возглавили список. Кроме того, к доступным бюджетным направлениям отнесли пляжи Турции, Греции и Болгарии.



Составители рейтинга анализировали минимальную стоимость пакетных туров для двоих отдыхающих протяженностью 10 ночей.

Изучались туры с вылетом из Москвы в период с 26 по 29 июля по самым запрашиваемым направлениям пляжного отдыха.

Среди российских курортов топ возглавил Крым, где в первой декаде августа можно позагорать на пляже за 30-40 тысяч рублей. При этом стартовая цена на тур в данный момент снизилась с 37,8 тысячи рублей в начале месяца до 32 тысяч в конце июля.

На втором месте - Сочи, где вдвоем можно провести отпуск за 35,5 тысячи рублей. В середине июля такой пакетный пляжный тур с вылетом из Москвы стоил 38,5 тысячи рублей.

Замыкает тройку российских курортов Анапа, где при тех же стартовых условиях можно отдохнуть за 40 тысяч рублей.

Зарубежные курорты выстроились в такой последовательности. На первом месте Болгария, за ней Греция, Турция и Кипр. Всего в рейтинг вошло 12 направлений пляжного туризма. Замыкает рейтинг Хорватия с ценой пакетного тура на двоих и перелетом из Москвы почти за 90 тысяч рублей.