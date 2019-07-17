Турцию могут исключить из НАТО

Дэвид Трахтенберг – заместитель главы Пентагона в ходе общения с представителями СМИ – оценил перспективу дальнейшего нахождения Турции в НАТО, после того, как Анкара приобрела у России ЗРК С-400.

По его мнению, такое решение должен принимать альянс, давним членом которого является Турция, передаёт РИА Новости.

При этом, он подчеркнул, что не станет отвечать на вопросы, «что должно или не должно произойти».

«В любом случае, не нам здесь это решать», – резюмировал Трахтенберг.

В свою очередь заместитель главы военного ведомства США по закупкам Эллен Лорд пояснила журналистам, что из-за закупки у РФ С-400 участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года.

По её словам, Анкара недополучит в результате решения Вашингтона прекратить сотрудничество с этой страной по программе F-35 примерно 9 млрд долл. инвестиций.

Напомним, 12 июля Турция начала получать российские ЗРК С-400 – первый груз с компонентами комплекса был доставлен на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, процесс поставок ЗРК С-400 будет полностью завершён весной 2020 года.

При этом, отвечая на претензии Вашингтона, турецкий лидер заявил, что в НАТО должны быть счастливы приобретению Анкарой С-400, так как член альянса, а также сам североатлантический блок от этого станет только сильнее.