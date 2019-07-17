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Украинские туристы продолжают ездить в Крым, несмотря на запугивания

Москва, 17.07.2019

По данным пресс-службы Министерства курортов и туризма Крыма, украинские граждане, несмотря на запугивания киевских властей о якобы дополнительных проверках на границе и допросах, продолжают массово приезжать отдыхать на полуостров. При этом тпоток туристов из «самостийной» уже на 15% превысил показатели лета-2018. Как пояснил представитель пресс-службы, никаких проблем и дополнительных требований при прохождении пограничных пунктов к украинским туристам не предъявляется, передаёт РИА Новости.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что пограничные пункты на российской стороне оборудованы все необходимым для комфортного прохождения границы. 

«Отдыхать в Крыму очень любят не только российские, но и иностранные туристы, в том числе из Украины. Поэтому никакими страшилками их точно не запугать», – резюмировали в Министерстве курортов и туризма российского полуострова.

Напомним, накануне заместитель главы Нацполиции «самостийной» Вячеслав Аброськин заявил, что украинцы должны воздержаться от поездок в Крым, так как проверки российскими спецслужбами и пограничниками якобы длятся часами, после чего большую часть украинцев отправляют на допросы.

В крымском пограничном Управлении ФСБ РФ эту информацию уже опровергли, подчеркнув, что с наступлением поры отпусков и летних каникул поток туристов из Украины в Крым увеличился.

«В настоящее время ежедневно в автомобильных пунктах пропуска на севере полуострова оформляется около 11-12 тыс. украинских туристов. Никаких дополнительных проверок, которые бы шли в разрез с законом, в отношении них не проводится», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за падение туристического потока из России турецкие отельеры пошли на заметное снижение цен для наших туроператоров. На турецком направлении стало заметно больше спецпредложений (СПО). Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Турецкие отели резко снизили цены для россиян, но есть и другие варианты».

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