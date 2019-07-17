Новый глава ЕК обещает России диалог с позиции силы

Урсула фон дер Ляйен – первая женщина, возглавившая Еврокомиссию (ЕК). Она также первая представительница Германии, которая будет руководить ЕС более чем за полвека, В 1958-67 гг. первым главой европейского «правительства» был немец Вальтер Хальштейн.

Несмотря на то, что Урсула фон дер Ляйен набрала на тайном голосовании в Европарламенте всего лишь на 9 голосов больше необходимого минимума, она уверена в том, что справится с огромной ответственностью, которая лежит на руководителе главного исполнительного органа объединенной Европы. Для сравнения, предшественник фон дер Ляйен, представляющей правоцентристскую Европейскую народную партию (ЕРР), Жан-Клод Юнкер пять лет назад набрал 422 голоса.

Она набрала 384 голоса. 327 европарламентариев проголосовали против и еще 22 воздержались. Ее результат ниже «психологической отметки» в 400 голосов. Это значит, что ей будет крайне трудно работать с главным законодательным органом Старого Света, который сейчас как никогда разобщен так же, впрочем, как и вся объединенная Европа.

После того, как президент ЕП Давид Сассоли объявил результаты тайного голосования, Урсула фон дер Ляйен прижала руку к сердцу и демонстративно облегченно вздохнула. Затем улыбнулась и на несколько секунд присоединилась к аплодисментам депутатов, поздравлявшим ее с победой.

«Это огромная честь для меня,- сказала она с трибуны Европарламента.- Меня переполняют чувства. Я очень благодарна вам за доверие. Ваше доверие это уверенность, с которой вы относитесь к Европе. Вы уверены в сильной и единой Европе с востока до запада и севера до юга. Вы уверены в Европе, которая готова бороться за будущее, а не друг с другом. Вы уверены в Европе, перед которой стоят большие вызовы. Над решением их мы и начинаем работать вместе».

Формально шансы на победу фон дер Ляйен были высоки, но на деле все оказалось значительно сложнее. Перед голосованием она имела поддержку трех главных партий Европарламента: ЕРР, Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D) и либерально-центристской группы «Обновим Европу». Однако кандидатура Урсулы разделила S&D на ее сторонников и противников. На совещании перед голосованием французы, австрийцы, бельгийцы, голландцы, греки и… немцы заявили, что будут голосовать против нее.

Победа с таким крошечным перевесом говорит о том, что у нее может и не быть в ЕП большинства. Это автоматически произойдет, если британские депутаты, поддерживающие ее, выйдут из парламента, а Великобритания – из Евросоюза.

Зеленые, а также левые и правые партии заранее предупредили, что будут голосовать против фон дер Ляйен и слово свое сдержали.

Конечно, на авторитете Урсулы фон дер Ляйен негативно сказался скандал. Бундестаг сейчас проводит расследование нецелевого расходования средств и растрат в военном ведомстве ФРГ в годы ее руководства.

На пресс-конференции новый президент ЕК сообщила журналистам, что вторую половину лета проведет в Брюсселе и Страсбурге, где будет готовиться к новой работе и формировать Еврокомиссию. Говоря о своих целях, она заявила: «За следующие пять лет я хочу сделать Европу континентом, где защищают климат. Я хочу, чтобы Европа служила тем, кто в ней живет».

Из уже известных кадровых назначений и перестановок следует упомянуть неминуемый уход из Комиссии ее всесильного генерального секретаря Мартина Сельмайра, главного советника Юнкера.

«Для меня это возвращение домой»,- подчеркнула Урсула фон дер Ляйен, говоря о своей новой работе.

Урсула действительно родилась и росла в Брюсселе, где ее отец работал в ЕК и даже надеялся стать одним из еврокомиссаров. Она даже в школу пошла в столице Бельгии и объединенной Европы и поэтому вправе говорить о возвращении домой.

Впрочем, для России представляются более интересными не биография Урсула фон дер Ляйен, а ее позиции в отношении восточного соседа ЕС.

"Россия - наш сосед и останется нашим соседом, точка. Кремль не прощает слабости. С позиции силы, которую мы создали за последние годы, мы можем вступить в диалог в любое время", - заявляла она в июле, уже после номинации на пост главы ЕК.

При этом фон дер Ляен всегда поддерживала экономические санкции и допускала их ослабления только после выполнения Москвой Минских соглашений. "Пресмыкательство или уступчивость не делают Путина более дружелюбным", - говорила она в апреле 2018.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) вряд ли приведет к значительным изменениям отношений между Россией и странами Запада.

"Это значит для нас, скорее всего, "на западном фронте без перемен": российский (точнее, пока, скорее, антироссийский) вектор сохранится без серьезных перемен, но, с учетом усиления в Европарламенте (ЕП) позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского, в первую очередь), полагаю, что диалог будет потихоньку налаживаться", - написал он в Facebook.

По словам Косачева, при всей важности персоны председателя ЕК, он все же "не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом". Сенатор отметил, что система "обладает большой бюрократической инерцией" и обязана "учитывать межстрановой консенсус, а также позицию ЕП".

По мнению сенатора, для ЕС фон дер Ляйен - "не самый худший вариант". "Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит [канцлер ФРГ Ангела] Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе", - резюмировал он.