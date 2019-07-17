В Госдуме оценили предложения Володина по изменению Конституции

Павел Крашенинников – председатель комитета по государственному строительству и законодательству нижней палаты российского парламента – оценил предложения по изменениям в Конституции РФ, которые в СМИ озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению депутата, ко всем изменениям в основной закон страны нужно подходить аккуратно и всё просчитывать, как минимум на шаг вперед, передаёт РИА Новости.

При этом он пояснил, что если говорить об изменениях федеральных конституционных законов и федеральных законов, то процесс идёт и здесь нет ничего необычного.

«Если же мы думаем менять Конституцию, то это уже совсем другой вопрос, – подчеркнул Крашенинников. – И к нему необходимо относиться очень аккуратно, так как любое изменение даже запятой или буквы влечёт серьёзные изменение в отраслевых актах, и соответственно, это надо все просчитывать».

От также убеждён, что при повышении качества работы парламента и снижении динамики изменений в законодательстве потенциал Госдумы будет выше.

«Мы должны понимать, что Госдумы и Совет Федерации – это парламент, существующий внутри всей власти. Поэтому наши избиратели смотрят на всю власть вместе», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – считает, что Конституцию РФ необходимо менять. Но делать это можно только точечно, не пересматривая её базовые положения. В частности, председатель Госдумы предложил ввести в Конституцию норму, разрешающую Думе участвовать в формировании правительства.