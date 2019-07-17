В России проходит испытания лёгкий робот-сапёр «Скорпион»

В инженерных войсках России продолжаются испытания опытного образца лёгкого наземного робота-сапёра «Скорпион».

Данный комплекс предназначен для проведения разведки местности, траления обрывных и нажимных датчиков цели противопехотных мин и СВУ, а также доставки штатных зарядов разрушения массой до 25 кг. Кроме того, робот способен заниматься сбором оперативной видео и аудиоинформации информации в труднодоступных местах, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на информацию Минобороны РФ, «Скорпион» – это платформа на 4-х колёсах, его вес составляет около 20 кг. Отличительное особенность нового робота его высокая подвижность и маневренностью при помощи которой, «Скорпион» может легко передвигаться по пересеченной местности, а также в условиях городской застройки.

При этом его скорость может достигать почти 3,5 метров в секунду, время автономной работы от встроенного источника питания составляет 4 часа.

Ранее сообщалось, что новейшие российские подлодки «Пиранья», снабженные воздухонезависимой энергетической установкой, получат в свой арсенал ракеты «Калибр», а также мины и торпеды. При этом главным преимуществом «Пираньи» является её повышенная скрытность, благодаря которой подлодка сможет находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.