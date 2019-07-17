Вице-премьер Италии рассказал, что украинцы готовили покушение на его жизнь

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини рассказал о готовящимся на него покушении украинской группировкой, сообщает агентство АНСА.

Он рассказал, что это «была одна из многочисленных угроз жизни, поступающие ежедневно». По словам Сальвини, он даже не заявляет о них публично, поскольку «никогда не знаешь, имеешь ли ты дело с сумасшедшим, фантазером или же все серьезно».

«Службы безопасности говорили об украинской группировке, которая покушалась на мою жизнь», -рассказал Сальвини. Он добавил, что «рад, что помог обнаружить склад вооружения».

По сообщению агентства, покушение на политика могли готовить украинские неонацисты. Об этом рассказал экс-сотрудник советского Комитета госбезопасности итальянскому следствию, которому и удалось отыскать тайник с оружием.

Как рассказала ранее итальянская La Repubblica, обнаружить склад удалось благодаря слежке за пятью итальянцами, в прошлом воевавшим на востоке Украины в составе батальона «Азов».