Володин предложил изменить Конституцию РФ

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – убеждён, что российскую Конституцию можно менять, но делать это надо только точечно, не пересматривая базовые положения.

Свои мысли по корректировке основного закона страны председатель Думы изложил в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете». По мнению Володина, целесообразны точечные изменения, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал Конституции.

Например, он предложил ввести в основной закон норму, разрешающую нижней палате парламента участвовать в формировании правительства. Также спикер Госдумы считает, что в основном законе необходимо прописать нормы, по которым члены Кабмина РФ должны будут в обязательном порядке отчитываться перед депутатами.

«Главный вывод состоит в следующем. Базовые нормы и ценности Конституции неизменны. Другие её положения могут развиваться и адаптироваться с учётом современности», – резюмировал спикер.