Врач назвал препараты, которые опасно держать в домашней аптечке

Ряд лекарств, которые есть в аптечке практически каждого россиянина, могут быть опасны для здоровья, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном».

Первым лекарственным средством, которое не должно без необходимости находится в домашней аптечке, это антибиотики, которые люди в 90% случаях люди принимают зря, уверен Мясников. Он добавил, что эти лекарства имеют большое число побочных эффектов, не помогают против вирусов, а также вызывают привыкание, именно поэтому это лекарство должно приниматься только по назначению врача.

На втором месте оказался аспирин, от использования которого как антикокоагулянта отказался весь цивилизованный мир из-за побочных эффектов этого препарата. Мясников напомнил, что это аспирин вызывает такие побочные эффекты, как почечная и печеночная недостаточность, язва и кровотечения желудка, паралич дыхательных путей и синдром Рейе.

Также врач рекомендует избегать приема снотворных таблеток, которые, по его мнению, являются выбором ленивых людей, не желающих «тренироваться и заниматься гигиеной сна». Помимо негативного влияния на почки, сердце и сосуды, эти таблетки вызывают привыкание и очень часто человек не может заснуть, не приняв снотворное.

Также следует избавиться от лекарств от изжоги, которая является заболеванием, требующем квалифицированного всестороннего лечения у профессионального медика. А имеющиеся в домашнем лекарственном арсенале препараты лишь снимают неприятные симптомы, не избавляя от заболевания, подчеркнул врач.