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«Все отключено»: на Украине рассказали, что ждет ГТС страны без российского транзита

Москва, 17.07.2019
  • «Все отключено»: на Украине рассказали, что ждет ГТС страны без российского транзита

Из открытых источников

Украинская ГТС, которая создавалась в СССР для транспортировки больших объемов топлива в Европу, целиком и полностью зависима от транзита газа из России, прекращение которого неминуемо приведет к полной остановке, техническим сбоям и перебоям с газом для украинских потребителей.

Таким мнением поделился экс-министр экономки Украины Виктор Суслов этом в эфире телеканала «NewsOne».

Политик уверен, что ситуацию не спасут даже полные газовые хранилища, поскольку без транзита в больших объемах Украина «не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, даже при условии покупки дополнительных 10,5 млрд куб.м.».

Это означает полную остановку ГТС Украины, уверен Суслов. Он добавил, что для работы газотранспортной системы страны необходимо прокачивать через нее 45 млрд куб.м., на том минимуме, который готова оставить Россия система работать не будет.

«Это будет действительно техногенная катастрофа», – считает Суслов.

Ранее глава российского концерна «Газпром» Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова сохранить транзит через Украину только при условии, если Киев заключит договор на прямые закупки больших объемов российского топлива.

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