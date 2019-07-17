Зеленский со скандалом уволил собственного назначенца

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область обрушился с критикой на исполняющего обязанности главы областной государственной администрации Вячеслава Боню. Зеленский обвинил руководство Николаевской области в том, «Николаев - бандитский город, а чиновники ведут себя как бандиты» и предложил Боне написать заявление об отставке. Вячеслав Бонь проработал исполняющим обязанности главы Николаевской областной государственной администрации чуть более месяца - 11 июня Зеленский назначил его на эту должность.

Ранее Зеленский обрушился с критикой на руководителей Закарпатской таможни за их нежелание справиться с контрабандой и потребовал массовых отставок. Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов, который не выполнил в полном объеме требований Зеленского по кадровой чистке в рядах руководства таможни, так же получил указание написать заявление об отставке. По мере приближения парламентских выборов, назначенных на 21 июля, Зеленский все чаще устраивает «публичные порки» чиновникам, в надежде поправить падающий рейтинг своей партии «Слуга народа».