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Иностранные инвесторы сбрасывают американские акции рекордными темпами

Москва, 18.07.2019
#Фондовый рынок
  • Иностранные инвесторы сбрасывают американские акции рекордными темпами

AP/TASS

По данным Минфина США, в течение последнего месяца весны (последние доступные данные), иностранные инвесторы активно избавлялись от американских активов, в первую очередь, от акций. Так, пишет портал ProFinance, распродажи коснулись и обычно защитных Treasuries, хотя объем этих бумаг в портфеле крупнейших иностранных держателей также достигает сейчас рекордного значения.

Официальные иностранные институты (центральные банки, управляющие резервами и суверенные фонды) девятый месяц подряд продавали облигации Казначейства США (-22 млрд долларов). При этом по состоянию на начало лета Китай продавал облигации Казначейства США уже три месяца подряд, и объем принадлежащих ему этих бумаг опустился до 1,11 трлн долларов (-3 млрд долларов), что является рекордно низким значением с мая 2017 года.

В то же время Япония купила Treasuries на 37 млрд долларов (рекордное значение с августа 2013 года), и теперь ее баланс таких бумаг достиг 1,101 трлн долларов. Великобритания, которая в последние годы активно покупает Treasuries, в мае вновь увеличила баланс этих бумаг, доведя его до 323,1 млрд долларов (+22,3 млрд долларов), что является рекордным значением с 2011 года.

Межлу тем акции США иностранцы продают уже 13 месяцев подряд (исторический рекорд), и за этот период они сократили свой портфель акций американских компаний на 215 млрд долларов (еще один исторический рекорд). В целом же май оказался наихудшим в этом году месяцем для фондового рынка США.

При этом, рассказывает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, май – это ещё были цветочки по сравнению с тем, что будет в августе, если Федрезерв не понизит ставки 31 июля. Под большим давлением – технологические акции, в первую очередь, сильно перекупленные за прошлый год FANG (сокращение от Facebook Apple Netflix Google). Помимо общей иррационально завышенной оценки, у каждой из этих компаний, в прошлом являвшихся самодостаточными локомотивами американских индексов, есть свои плохие истории.

Например, отмечает эксперт, Facebook находится под колоссальным давлением со стороны американских законодателей из-за инкриминирующегося ему пособничества по влиянию на выборы в США через предоставление площадки для троллей, а также за желание выпустить собственную криптовалюту с естественным каналом её неограниченной циркуляции. У Google – проблемы из-за ограничений в отношении китайской Huawei, чьими технологиями он пользуется. Apple просто давно не презентовал ничего путного. Около 80% всех биржевых кризисов в современной истории США начинались с распродаж именно технологических акций, поэтому активных инвесторов эта ситуация не может не волновать.

«Я сомневаюсь, – говорит Владимир Рожанковский, – что обратные выкупы компаниями своих акций – какими бы мощными они ни были, смогут в критической ситуации спасти рынок. Во всяком случае, раньше, в моменты биржевых коррекций, такого не происходило. Единовременно выкупить пакет акций на десятки миллиардов, чтобы спасти свои акции от просадки – думаю, на такое не решатся даже наиболее высококапитализированные компании – такие, как Apple или Amazon».

В общем, заключает аналитик, остается ждать 31 июля, заседания Комитета по открытым рынкам США и того, что на нём скажут. Это сейчас самое главное. Понижение ключевой ставки сможет поддержать американские индексы хотя бы морально.

В текущей ситуации на мировом рынке инвесторы просто решили зафиксировать прибыль, указывает, в свою очередь, директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Поводов для роста пока больше не наблюдается, а перекупленность явно присутствует. Большинство крупных фондов сидят в кэше. При этом американский рынок обновляет рекорды и находится на исторических максимумах, но это связано с результатом деятельности компаний и бизнес-климата, выкуп акций на вторичном плане.

Макростатистика, которая выходила в последние дни, особо не располагает к продолжению роста, продолжает эксперт. Просто появляется понимание, что рынок перегрет и нужна коррекция, что мы, по всей видимости. и начинаем наблюдать. Сейчас идет сезон отчетности в США, который так же радует не всех инвесторов, финансовый сектор, несмотря на рост прибыли показывает снижение процентных доходов.

Рынок будет ждать решение ФРС по процентной ставке и дальнейшей риторики американского регулятора, которая состоится 30-31 июля, соглашается Вячеслав Абрамов. И только тогда у инвесторов появится некое понимание, куда идти дальше. Ну и, конечно, решение о новой денежной эмиссии в Америке принесет новые деньги на рынок, и он сможет продолжить расти. Куда пойдем с начала до конца прогнозировать сложно, заключает аналитик: может, сейчас он уйдет сразу в глубокую коррекцию в районе 2700 пунктов, либо еще подрастет, и потом мы увидим и 2700 пунктов по SP500.

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