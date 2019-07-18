Число россиян, относящихся скептически к высшему образованию, растет

Более половины граждан России (68%) сомневаются, что диплом является залогом успешной карьеры, передает данные своего исследования ВЦИОМ. Центр провел изучение общественного мнения на эту тему, чтобы выяснить отношение молодых россиян к перспективе высшего образования.

65% опрошенных не согласны с утверждением, что отсутствие высшего образование автоматически отправит их в разряд низкооплачиваемых специалистов или позволит претендовать только на непрестижную работу, сообщает сайт центра. Такой точки зрения в большинстве (79%) придерживаются респонденты в возрасте от 18 до 25 лет.

Еще 70% респондентов высказались в менее категоричной форме об отсутствии взаимосвязи между дипломом вуза и материальным благополучии человека. А вот традиционного мнения о том, что диплом является залогом успешной карьеры и достижению целей в жизни, придерживаются 58% респондентов.

ВЦИОМ сообщает, что в опросе приняли участи 1600 россиян старше 18 лет.