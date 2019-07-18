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«Везут в танкерах после нефти»: в Минздраве рассказали, почему пальмовое масло становиться опасным

Москва, 18.07.2019
  • «Везут в танкерах после нефти»: в Минздраве рассказали, почему пальмовое масло становиться опасным

businessamlive.com

Как сообщил главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян, пальмовое масло само по себе не представляет опасности для здоровья, вредным продукт становится в процессе очистки и транспортировки недобросовестным производителям, пишет РИА «Новости».

Сегодня, 18 июля, в Госдуму будет внесен законопроект, лишающий пальмовое масло льгот на НДС и возвращающий его к ставке в 20%. Как рассказал диетолог, решение принято по многочисленным просьбам граждан, которые справедливо усматривают в данной добавке опасность для своего здоровья.

Однако Тутельян рассказал, что изначально хорошо очищенное пальмовое масло использовалось даже для детского питания из-за подходящего жирнокислотного состава, но сейчас Минздрав волнует, чтобы «их не обманывали недобросовестные производители» и, если в продуктах есть пальмовое масло необходимо «написать, что оно там есть». Врач отмечает, что чаще всего скрывают факт присутствия в продукте пальмового масла недобросовестные производители.

«Пальмовое масло безопасно, как и другие растительные масла», - подчеркнул представитель Минздрава. Он добавил, что отсутствие в продукте полиненасыщенных жирных кислот делает его эффективным средством для профилактики развития атеросклероза, нарушений липидного обмена. Однако Миндздрав волнует транспортировка продукта, подчеркнул Тутельян.

«Так пишут, я не видел - после нефти в танкерах везут пальмовое масло», - уточнил специалист Минздрава. Он уверен, что пальмовое масло обязаны перевозить, как пищевые продукты.

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