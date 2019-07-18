«Везут в танкерах после нефти»: в Минздраве рассказали, почему пальмовое масло становиться опасным

Как сообщил главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян, пальмовое масло само по себе не представляет опасности для здоровья, вредным продукт становится в процессе очистки и транспортировки недобросовестным производителям, пишет РИА «Новости».

Сегодня, 18 июля, в Госдуму будет внесен законопроект, лишающий пальмовое масло льгот на НДС и возвращающий его к ставке в 20%. Как рассказал диетолог, решение принято по многочисленным просьбам граждан, которые справедливо усматривают в данной добавке опасность для своего здоровья.

Однако Тутельян рассказал, что изначально хорошо очищенное пальмовое масло использовалось даже для детского питания из-за подходящего жирнокислотного состава, но сейчас Минздрав волнует, чтобы «их не обманывали недобросовестные производители» и, если в продуктах есть пальмовое масло необходимо «написать, что оно там есть». Врач отмечает, что чаще всего скрывают факт присутствия в продукте пальмового масла недобросовестные производители.

«Пальмовое масло безопасно, как и другие растительные масла», - подчеркнул представитель Минздрава. Он добавил, что отсутствие в продукте полиненасыщенных жирных кислот делает его эффективным средством для профилактики развития атеросклероза, нарушений липидного обмена. Однако Миндздрав волнует транспортировка продукта, подчеркнул Тутельян.

«Так пишут, я не видел - после нефти в танкерах везут пальмовое масло», - уточнил специалист Минздрава. Он уверен, что пальмовое масло обязаны перевозить, как пищевые продукты.