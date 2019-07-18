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Экспертов не удивил обвал спроса населения на иностранную валюту

Москва, 18.07.2019
  • Экспертов не удивил обвал спроса населения на иностранную валюту

DPA/TASS

Как говорится в в материалах ЦБ РФ, за счет снижения спроса на евро чистый спрос россиян на наличную валюту в мае сократился почти на 40%, до 0,7 млрд в долларовом эквиваленте. При этом, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные регулятора, объем покупки населением наличной валюты в банках также снизился по сравнению с апрелем – на 20%, до 1,9 млрд долларов.

"В мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился почти на 40% и составил 0,7 млрд долларов. При этом сокращение чистого спроса в первую очередь было обусловлено уменьшением на 59% спроса на европейскую валюту, в то время как на доллары он вырос на 5%", — говорится в материалах Банка России.

Что касается покупки наличных, то долларов россиянами было куплено на 14% меньше, чем месяцем ранее, евро — на 28%. Продано банкам было в свою очередь 1,1 млрд долларов наличной валюты, что на 8% меньше, чем в прошлом месяце. Продажи долларов сократились на 9%, евро — на 6%.

В основе «охлаждения» населения к валютным вкладам и наличной валюте лежит та же макроэкономическая тенденция, которая заставляет банки наращивать рублевые активы за счет валютных пассив, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Речь идет о снижении рублевых ставок по отношению к валютным и, соответственно, переоценке с понижением потребителями и инвесторами, в том числе банками, своих кредитных, инфляционных финансовых рисков.

На текущий момент, указывает аналитик, тенденция «избавления» от валюты банков и населения выглядит несколько - хотя и не сильно - «перегретой». Ожидаемое сейчас и возможное смягчение кредитной и монетарной политики США в июле при параллельном  сохранении неизменными ставок ЦБР (что также, в целом, возможно, учитывая динамику рыночных процентных ставок в РФ) несколько ослабит факторы, способствущие избавлению россиян от наличной валюты. Поводом при этом для усиления спроса на доллары и евро станет наблюдаемая сейчас  нестабильность на финансовых и товарных рынках, усиление взаимных политико-финансовых упреков и  взаимного давления производителей и потребителей сырья и т.п.

Сокращение спроса на наличную валюту сразу на 40% в мае текущего года не является, как ни парадоксально, драматичным и неожиданным, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Годом ранее, в мае 2018, спрос на доллары снижался на 32%. Во многом такие изменения связаны с влиянием сезонных факторов. На май традиционно приходится спад деловой активности в связи с большим количеством выходных дней и наступлением сезона отпусков, приходящимся на первую декаду месяца.

Как правило, отмечает эксперт, именно на апрель приходится пиковые значения спроса на евро и доллары со стороны физических лиц, которые планируют провести майские праздники за границей. Соответственно в мае, в отсутствие необходимых для покупки валюты денег и необходимости в ней в качестве средства платежа оснований, для роста спроса со стороны этой группы населения попросту нет. Те же россияне, которые не могут позволить себе отдых за рубежом (а таких, с учетом динамики изменения реальных располагаемых доходов, становится все больше), либо не могут покинуть страну по решению приставов (таких сейчас уже более 3,5 млн человек), в значительной части ориентируются при принятии решения о покупке валюты на текущую динамику курса валют.

Если мы посмотрим на май, то обнаружим, отмечает Алексей Антонов, что существенных просадок, равно как и драматического роста ни евро, ни  доллара, не было. Традиционно именно периоды резкого обесценивания рубля по отношению к мировым валютам вынуждает население конвертировать номинированные в национальной валюте сбережения.

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