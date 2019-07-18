Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики рассказали о возвращении лета

Пасмурная, дождливая погода с температурными показателями ниже климатической нормы, которая с начала июля наблюдается на Русской равнине, всё-таки отступает. Согласно прогнозу Гисметео, уже с начала следующей недели в большинство российских регионов вернётся климатическое лето.

Прогноз погоды на 10 дней в северо-западных регионах России

По прогнозу Гисметео, почти весь северо-запад страны, где сейчас по-прежнему пасмурно, уже в понедельник, 22 июля попадёт под влияние антициклонического фронта, который принесёт теплую погоду. Очень жарко пока не будет, но и осенней погоду назвать будет уже нельзя. Так, в Вологодской области начиная с понедельника, когда столбики градусников покажут плюс 20, с каждым днём температурный фон будет повышаться минимум на 0,5 градуса и к субботе, 27 июля составит плюс 26-27, что даже выше климатической нормы для конца июля.

Кардинально поменяется погодная ситуация в Новгородской и Псковской областях. Здесь ещё сегодня было всего плюс 17 и лил сильный дождь, а уже в пятницу 26 июля ожидается плюс 30-31. При этом потепление в этих регионах начнётся с воскресенья – метеорологи обещают 21 июля отличную солнечную погоду и плюс 24-26.

Существенно изменится климатическая обстановка в Архангельской области. В субботу, 20 июля в области 14-15 градусов выше нуля, небольшой дождь. В воскресенье, 21 июля – плюс 17, облачно с прояснениями. С начала следующей недели произойдёт характерное для прохождения антициклона размывание однородной низкой сплошной серой облачности, наблюдавшейся последние две недели. Количество облаков постепенно и равномерно уменьшится. В слоистых облаках образуются разрывы, просветы. Благодаря чему, к среде на небе станет ясно, а яркое солнце прогреет воздух до плюс 23-25.

Погода в Санкт-Петербурге. Прогноз погоды на 10 дней

Санкт-Петербург пока находится под влиянием северо-восточной периферии циклона, который формирует погоду в городе. Поэтому в пятницу, 19 июля и в субботу, 20 июля приток тепла будет ограничен, а термометры выше плюс 18-19 не поднимутся.

Но уже в воскресенье, 21 июля, по прогнозу Гисметео, Северная столица начнёт выходить из зоны холода. В последний выходной этой недели ожидается плюс 24-25. С понедельника станет ещё теплее – плюс 25-26, солнечно, без осадков. К середине недели воздух прогреется до плюс 26-27, осадков по-прежнему, не ожидается. В пятницу, 26 июля и в субботу, 27 июля воздух и вовсе разогреется до плюс 29. Но уже к воскресенью жара спадёт – метеорологи прогнозируют плюс 22-23.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 10 дней

Наконец-то вернётся лето и в Москву. Уже в понедельник малоподвижный циклон, который пока ещё формирует погоду в регионе, сменится южным циклоном, а всем надоевшие дожди прекратятся. Но пока в столице пасмурно. В четверг, 18 июля и в пятницу, 19 июля плюс 18-19, осадки, местами сильные. В воскресенье – плюс 22, небольшой дождь. В период с 22 по 25 июля начнётся так называемый переходный период – смена атмосферных фронтов уже произойдёт, но жары пока не предвидится. Зато к следующим выходным яркое солнце прогреет воздух до плюс 25-27 в тени, на солнце же будет более 30 градусов.