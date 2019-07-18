Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала жёсткое антироссийское заявление

Урсула фон дер Ляйен – новая глава ЕК - заявила о враждебном отношении к Европе со стороны Москвы и призвала действовать против нашей страны с позиции силы, сохраняя антироссийские санкции. В интервью итальянской газете La Repubblica, она рассказала, что Россия якобы продолжает вести агрессивную, враждебную политику по отношению не только к Западу, но и к своим ближайшим соседям. В качестве примера она привела «аннексию Крыма» и «попытки Кремля сильнее разделить Европу».

Кроме того, фон дер Ляйн считает, что в последнее время европейским странам удаётся эффективно бороться с Россией, «улучшая механизмы развенчивания клеветнических кампаний и кампаний в социальных сетях, подпитываемых фейк-ньюз». По её мнению, единственная возможность демократических стран остановить Россиию – это отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением.

«А ещё нам необходимо сделать всё, чтобы Евросоюз и США объединили свои усилия, чтобы вместе противостоять России, а не бороться с ней отдельно друг от друга», – резюмировала новая глава Еврокомиссии.

Наша справка

Урсула Гертруда фон дер Ляйен – бывшая глава Минобороны ФРГ (2013-2019) – первая в истории Германии женщина, которая возглавляла военное ведомство страны. 16 июля 2019 года была назначена председателем Еврокомиссии. Вступит в эту должность в ноябре 2019 года. Первая женщина в истории ЕС на этом посту.