Курс доллара: для рубля определили коридор на ближайшие дни

В среду рубль укреплялся к доллару и евро, даже несмотря на падение большинства мировых площадок и котировок «чёрного золота».

На 19:00 мск при закрытии основной сессии торгов Московской биржи, курс доллара составил 62,77 руб., что на 28 коп. ниже уровня закрытия торгов вторника. Курс евро завершил вчерашние торги на отметке 70,49 руб., потеряв за сутки 18 коп.

По мнению большинства валютных аналитиков, движение в парах доллар-рубль и евро-рубль проходило в узких торговых диапазонах, из-за того, что трейдеры находятся в ожидании заседания ЦБ РФ, а также предвкушают пик налоговых выплат июля и поэтому пока не готовы к закрытию длинных позиций по нацвалюте.

Кроме того, рынки продолжают ждать решения ФРС по снижению ставок, которое также состоится в конце это месяца. Так, Григорий Жирнов из Нордеа банка отметил, что ключевым фактором поддержки рубля и других рисковых активов выступают именно сигналы от американского регулятора о готовности снизить ставку. По его мнению, на этом позитивном для нацвалюте фоне при отсутствии санкционных новостей рубль до конца недели будет находиться в диапазоне 62,5-63,5.

Примерно такого же мнения придерживается Игорь Костырко из «Универ сбережения». Его прогноз: доллар будет торговаться в диапазоне 62,6-63,1 руб., и выход за пределы этого коридора не произойдет до конца недели. Курс евро, по его мнению, способен протестировать уровень поддержки в 70 руб. При этом, он предположил, что только возможные новости о ходе торговых переговоров или о развитии темы санкции против РФ в состоянии оказать влияние на колебания курса рубля.

Не видит пока никаких серьёзных драйверов для движения в валютных парах и Тимур Нигматуллин из «Открытие брокер». При этом он напоминает, что сейчас пока нет ни спроса на ОФЗ, ни серьёзных оборотов на рынке акций.

В этой связи он отмечает, что внутренний валютный рынок просто замер в ожидании будущих событий, которые могут сделать привлекательными рублевые активы. При этом он считает, что раскачать рынок способно, не только само заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка снизится не на 25 б.п., а сразу на 50, но и риторика всё того же Банка России накануне заседания.

Только после того, как участники рынка поймут, как поведут себя ОФЗ и дивидендные акции государственных компаний, ожидания позитива продолжатся, а рисковые активы начнут раскупаться, после чего рубль естественно пойдёт вверх, уверен Нигматуллин.

А вот Андрей Люшин из Локо Банка в качестве внешнего позитива для нацвалюты видит восстановление нефтяных котировок и новости об уменьшении участия КНР в американском госдолге.

«На этом фоне курс доллара в ближайшие дни не выйдет из диапазона 62-63 руб., а курс евро будет торговаться в районе 70-71 руб.», – резюмировал он.