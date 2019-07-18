Макрон принял приглашение Путина посетить Москву

Глава Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву по случаю празднования 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, он принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в российской столице 9 мая 2020 года, передаёт пресс-служба Кремля.

Об этом стало после телефонной беседы двух лидеров, состоявшей сегодня. В ходе неё президенты обсудили целый спектр вопросов, связанных с актуальной ситуацией в мире. В частности, Путин и Макрон обменялись мнениями о сложившуюся ситуации после выхода США из СВПД, а также обсудили положение в Сирии и Донбассе.

Напомним, российский лидер пригласил президента Франции на торжества по случаю Дня Победы еще 28 июня этого года во время саммита G20, проходившего в конце июня в японском городе Осака. Также приглашение посетить Москву в День Победы получил и глава Белого дома Дональд Трамп.