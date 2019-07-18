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На Западе рассказали, какого российской оружия следует опасаться больше всего

Москва, 18.07.2019
  • На Западе рассказали, какого российской оружия следует опасаться больше всего

Минобороны РФ

Новейшее российское оружие делает «ее готовой к потенциальной мировой войне», уверен автор материала издания Daily Express.

В статье приводятся выкладки размышлений на эту тему лейтенанта в отставке Генриха Браусса, который призывает более всего опасаться крылатую ракету «Буревестник», которая ставит под угрозу весь военный потенциал Запада.

Ракета, напомним, была представлена президентом России Владимиром Путиным весной 2018 года в ходе оглашения послания к Федеральному Собранию РФ.

«Ядерная крылатая ракета «Буревестник» способна достичь любой точки мира уничтожить практически любую оборону», - приврдит слова военного автор материала.

Он уточняет, что это единственная ядерная ракета, имеющая собственную ядерную энергетическую установку.

Военный в своем комментарии для издания назвал главным преимуществом российского «Буревестника» его ядерную установку, которая дает возможности совершать ракете полеты на любые расстояния с неограниченным количеством маневров.

Ранее глава проекта «Стратегическое ядерное вооружение России» Павел Подвиг рассказал, что «Буревестник» является сверхсовременным ядерным оружием, который не имеет аналогов в мире и дает России тем самым преимущество над любым потенциальным противником.

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